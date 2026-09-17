Fatih’te feci kaza! İki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Gahryman Shakirov’a önce minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, bu sırada başka bir minibüsün de çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gahryman Shakirov'a seyir halindeki bir minibüs çarptı.
İKİNCİ MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, bu sırada başka bir minibüsün de altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İKİ SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI
Polis ekipleri, kazaya karışan iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, cenaze ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.