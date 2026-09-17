Fatih’te feci kaza! İki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Gahryman Shakirov’a önce minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, bu sırada başka bir minibüsün de çarpması sonucu hayatını kaybetti.