Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje: 2 bin 135 özel öğrenciye özel destek

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.

Konya’da özel eğitim için örnek iş birliği: 120 okula destek (Foto: ahaber.com.tr)

"ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Altay, "Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatına hazırlarken bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Konya'daki 120 okula materyallerin dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade eden Altay, "97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ederim. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YEREL YÖNETİMLERLE KAMU KURUMLARININ İŞ BİRLİĞİNE GÜZEL BİR ÖRNEK"

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da gerçekleştirilen projenin yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğine güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Otrar, "Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet, yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bu iş birliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu" diye konuştu.

Otrar, desteğin yalnızca materyal desteği olmadığını belirterek, "Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu aslında" dedi.