Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje: 2 bin 135 özel öğrenciye özel destek
Konya Büyükşehir Belediyesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Konya merkez ve ilçelerdeki 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören 2 bin 135 öğrenciye toplam 97 koli eğitim materyali ulaştırıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerle özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeye devam ediyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 120 özel eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlandı.
ÖZEL ÖĞRENCİLERE EĞİTİM MATERYALİ DESTEĞİ
Proje kapsamında toplam 97 koli eğitim materyali temin edilerek okullara ulaştırıldı. Materyallerin, özel gereksinimli öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak eğitimleri desteklemesi amaçlandı.
Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen eğitim materyali dağıtım programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit katıldı.
Programda protokol üyeleri özel öğrencilerle bir araya gelerek eğitim setlerini öğrencilere dağıttı.
"ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Altay, "Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatına hazırlarken bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor" dedi.
Konya'daki 120 okula materyallerin dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade eden Altay, "97 koliden oluşan materyaller, özel çocuklarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu. Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ederim. İnşallah bununla eğitim alan çocuklarımız güzel gelişimler gösterecekler. Hepsine hayat boyu başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
"YEREL YÖNETİMLERLE KAMU KURUMLARININ İŞ BİRLİĞİNE GÜZEL BİR ÖRNEK"
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da gerçekleştirilen projenin yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğine güzel bir örnek olduğunu söyledi.
Otrar, "Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet, yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bu iş birliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu" diye konuştu.
Otrar, desteğin yalnızca materyal desteği olmadığını belirterek, "Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu aslında" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINI İDAME ETTİREBİLMELERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Konya Valisi İbrahim Akın ise Millî Eğitim Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, valiliğin koordinasyonuyla temin edilen materyallerin öğrencilere ulaştırıldığını belirtti.
Akın, "Özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılımları ve kendi kendilerine hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bu materyallerin kullanımı ve onların hizmetine sunulması çok önemli" ifadelerini kullandı.
Okulda verilen hizmetlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların anne ve babaları için de son derece kıymetli olduğunu belirten Akın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
2 BİN 135 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
Türkiye'ye örnek olarak gösterilen protokol kapsamında, Konya il merkezi ve ilçelerdeki 120 okulda öğrenim gören 2 bin 135 özel eğitim öğrencisine yönelik toplam 97 koli eğitim materyali temin edilerek okullara ulaştırıldı.
Programın ardından Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Birol Polat İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle de bir araya geldi.