Adana’da sulama kanalına düşen 17 yaşındaki Limar’dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Suriye uyruklu Limar Hacmusa’nın (17) cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedi, düştüğü noktadan yaklaşık 200 metre uzakta vatandaşlar tarafından bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı.
Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda yürüyen Suriye uyruklu Limar Hacmusa (17), henüz belirlenemeyen nedenle Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.
200 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi bölgede arama yaptığı sırada kayıp genç kızın cesedi düştüğü yerin yaklaşık 200 metre uzağında vatandaşlarca bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.