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Bakan Çiftçi açıkladı! Gözler yarına çevrildi: Yeni borsa operasyonu olabilir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi açıkladı! Gözler yarına çevrildi: Yeni borsa operasyonu olabilir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son günlerde borsada yaşananlara dair "Yarın sabah borsa operasyonu olabilir. Operasyonlar devam edecek. Devlet unutmaz uyutmaz diyoruz" mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son günlerde borsada yaşananlara ilişkin Bakan Çiftçi operasyonların devam edeceğini belirterek "Yarın sabah borsa operasyonu olabilir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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