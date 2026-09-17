Yasa dışı bahis ağına büyük darbe! 12 ilde operasyon 22 tutuklama

Konya merkezli 12 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkan sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para nakline aracılık edilmesine imkan sağlayan 22 şüpheli tespit edildi.

Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 22 zanlı gözaltına alındı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Seydişehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.