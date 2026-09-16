İzmir’in Torbalı ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yeke’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke'den acı haber geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi.

4. KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Elifnaz Yeke, ailesiyle yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BALKONDAN DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Torbalı Ticaret Odası 80'inci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Elifnaz Yeke'nin balkondan düşme nedeni ise henüz belirlenemedi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.