Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nde 2017 yılında çobanlık yapan Murat Adıyaman tarafından bulunan kemik parçası, bölgede milyonlarca yıl öncesine ait canlıların izlerini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde kemik parçalarının yaklaşık 6 ila 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Bölgede 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kazı çalışmalarına başlandı. Yamula Barajı çevresindeki kazılarda bugüne kadar çok sayıda farklı hayvana ait fosil bulundu.

MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER 3D İLE AYAĞA KALKIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda sürdürülen çalışmalar kapsamında çıkarılan fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda temizleniyor.

Orijinal fosil parçaları, ayna yöntemi kullanılarak tamamlanıyor ve 3D yazıcılarla aslına uygun kalıpları hazırlanıyor. Kalıpların birleştirilmesiyle milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanların fiziksel yapıları yeniden ortaya çıkarılıyor.

Bugüne kadar 9 farklı fosilin ayaklandırılması tamamlanırken, şimdi ise bölgede bulunan gergedanın ayaklandırılması için çalışmalar yürütülüyor. 3D yazıcılarla hazırlanan parçalar birleştirilirken, çalışmada son aşama olan boyama işlemine geçildi.

"GÜNÜMÜZ BOYNUZLU GERGEDANLARININ ATASI"

Uzman antropolog Ömer Dağ, bölgede iki farklı gergedan türüne ait buluntular bulunduğunu belirterek ayaklandırılan örneğin günümüz boynuzlu gergedanlarının atalarından olduğunu söyledi.

Dağ, gergedanın yaklaşık 1,60-1,70 metre omuz yüksekliğine sahip olduğunu belirterek, 3D teknolojisi sayesinde ziyaretçilerin milyonlarca yıl önce yaşamış canlının morfolojik ve fiziksel özelliklerini daha iyi anlayabileceğini ifade etti.

Dağ, "Şu an boyama aşamasındayız. O dönemde nasıl bir morfoloji ve renkteyse o şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

YAMULA'DA FOSİL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Bölgede yürütülen kazı çalışmalarında 3 toynaklı atlar, gergedan, zürafa ve fil grubuna ait probozit örneklerinin yanı sıra önceki yıllarda domuz fosillerine de rastlandı.

Bu yıl ise etçil hayvanlar grubuna ait yeni örneklerin bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, her yıl farklı türlere ait yeni buluntulara ulaşarak bölgedeki fosil çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.