Kayseri'de 7,7 milyon yıllık gergedan fosili! 3D teknolojisiyle yeniden ayağa kaldırılıyor
Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında bulunan ve 7,5-7,7 milyon yıl öncesine tarihlendirilen gergedan fosili, 3D teknolojisiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Uzmanlar, orijinal fosil parçalarını 3D yazıcılarla aslına uygun kalıplara dönüştürerek birleştiriyor. Yaklaşık 1,60-1,70 metre omuz yüksekliğine sahip olduğu belirtilen gergedanın, günümüz boynuzlu gergedanlarının atalarından olduğu değerlendiriliyor.
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nde 2017 yılında çobanlık yapan Murat Adıyaman tarafından bulunan kemik parçası, bölgede milyonlarca yıl öncesine ait canlıların izlerini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde kemik parçalarının yaklaşık 6 ila 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
Bölgede 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kazı çalışmalarına başlandı. Yamula Barajı çevresindeki kazılarda bugüne kadar çok sayıda farklı hayvana ait fosil bulundu.
MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER 3D İLE AYAĞA KALKIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda sürdürülen çalışmalar kapsamında çıkarılan fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda temizleniyor.
Orijinal fosil parçaları, ayna yöntemi kullanılarak tamamlanıyor ve 3D yazıcılarla aslına uygun kalıpları hazırlanıyor. Kalıpların birleştirilmesiyle milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanların fiziksel yapıları yeniden ortaya çıkarılıyor.
Bugüne kadar 9 farklı fosilin ayaklandırılması tamamlanırken, şimdi ise bölgede bulunan gergedanın ayaklandırılması için çalışmalar yürütülüyor. 3D yazıcılarla hazırlanan parçalar birleştirilirken, çalışmada son aşama olan boyama işlemine geçildi.
"GÜNÜMÜZ BOYNUZLU GERGEDANLARININ ATASI"
Uzman antropolog Ömer Dağ, bölgede iki farklı gergedan türüne ait buluntular bulunduğunu belirterek ayaklandırılan örneğin günümüz boynuzlu gergedanlarının atalarından olduğunu söyledi.
Dağ, gergedanın yaklaşık 1,60-1,70 metre omuz yüksekliğine sahip olduğunu belirterek, 3D teknolojisi sayesinde ziyaretçilerin milyonlarca yıl önce yaşamış canlının morfolojik ve fiziksel özelliklerini daha iyi anlayabileceğini ifade etti.
Dağ, "Şu an boyama aşamasındayız. O dönemde nasıl bir morfoloji ve renkteyse o şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.
YAMULA'DA FOSİL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR
Bölgede yürütülen kazı çalışmalarında 3 toynaklı atlar, gergedan, zürafa ve fil grubuna ait probozit örneklerinin yanı sıra önceki yıllarda domuz fosillerine de rastlandı.
Bu yıl ise etçil hayvanlar grubuna ait yeni örneklerin bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, her yıl farklı türlere ait yeni buluntulara ulaşarak bölgedeki fosil çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.
"3D TEKNOLOJİSİYLE ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK"
Fosillerin ayaklandırılmasında 3D teknolojisinin önemli kolaylık sağladığını belirten Dağ, daha önce silikon kalıplar ve polyester dökümler kullanıldığını söyledi.
Yeni yöntemle bulunan fosilin tarandığını ve eksik parçaların bilgisayar ortamında tamamlandığını belirten Dağ, ardından parçaların 3D yazıcılarla hazırlanarak birleştirildiğini aktardı.
Dağ, yaklaşık 3 yıl önce başlayan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 9 farklı canlının ayaklandırıldığını ifade etti.
Yamula Barajı çevresindeki çalışmalarla ortaya çıkarılan fosillerin, gelecekte açılması planlanan paleontoloji müzesinde sergilenmesi hedefleniyor.