Antalya'da dehşet evi: Eşini kayınvalide ve kayınpederini tüfekle katletti

Dehşete düşüren olayın adresi Antalya'nın Korkuteli ilçesi oldu. İddiaya göre Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.