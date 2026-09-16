Antalya'da dehşet evi: Eşini kayınvalide ve kayınpederini tüfekle katletti
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Dehşete düşüren olayın adresi Antalya'nın Korkuteli ilçesi oldu. İddiaya göre Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kan donduran olay, saat 05.00 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Sefer Coşkun otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
EŞİNİ VE KAYINVALİDE-KAYINPEDERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
KATİL ARANIYOR
Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı