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İstanbul’da 3 günlük yağışlı periyot: Sıcaklık 8 derece düşecek! Uzman o illeri tek tek uyardı

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İstanbul’da 3 günlük yağışlı periyot: Sıcaklık 8 derece düşecek! Uzman o illeri tek tek uyardı

Marmara’nın doğusunda etkisini artıran yağış sistemi İstanbul’da cuma günü de devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’e göre sıcaklıklar hafta sonu birkaç derece yükselirken ayın 20’sinden sonra serin hava yeniden etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

İstanbul'da yağış bugün ve yarın etkisini sürdürürken cuma günü de daha zayıf biçimde görülecek. Cumartesi ve pazar ise etkisini kesecek. A Haber'de hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışın bugün daha belirgin olacağını, yarın ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirtti. Son bir haftada 30 derecenin üzerinden 20'li değerlere inen sıcaklıklarda 7-8 derecelik düşüş yaşandı. Hafta sonu sıcaklıklar birkaç derece artacak, ayın 20'sinden sonra yeniden serinleme başlayacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, batı bölgelerinin yeni yağış sistemlerinin etkisine girdiğini ve sonbahar havasının kendini hissettirdiğini belirtti. (Görseller: A Haber)Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, batı bölgelerinin yeni yağış sistemlerinin etkisine girdiğini ve sonbahar havasının kendini hissettirdiğini belirtti. (Görseller: A Haber)

YAĞIŞLI HAVA BATI BÖLGELERE DOĞRU İLERLİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, eylülün ikinci yarısına yaklaşılırken sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmeye başladığını belirtti. Aşırı sert bir soğuma bulunmadığını kaydeden Tek, "Artık sonbahar kendini hissettiriyor. Yağışlar da beraberinde gelmeye başladı." değerlendirmesini paylaştı.

16 EYLÜL HAVA DURUMU: İSTANBUL VE YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların geçen haftalarda Doğu Karadeniz'de yoğunlaştığını belirten Tek, batı bölgelerin de yeni sistemlerin etkisine girdiğini söyledi. Tek, "Şu saatler itibarıyla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu hattında ve başkent Ankara'da yağış özellikle batısından başlayarak kendini göstermeye başladı." bilgisini verdi.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin Tek, "Ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda etkili yağış var. Avrupa Yakası'na doğru da bu yağış kendini göstermeye devam edecek." açıklamasını yaptı.

Marmara’nın doğusunda öğleden sonra kuvvetlenen yağış, Sakarya, Karasu ve Kefken çevresinde yoğunlaşıyor.Marmara’nın doğusunda öğleden sonra kuvvetlenen yağış, Sakarya, Karasu ve Kefken çevresinde yoğunlaşıyor.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Öğleden sonraki tabloyu paylaşan Tek, "Özellikle Marmara'nın doğusunda, hatta Sakarya, Karasu civarlarında, Kefken o taraflarında kuvvetli, yoğun yağışlar var." dedi.

Tek, Trakya'daki yağışların daha zayıf olduğunu belirterek "Çok kuvvetli yağışlar değil. Ara ara, öğleden sonraki saatlerde geçişler şeklinde olacak ama İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da biraz daha etkin." değerlendirmesinde bulundu. Marmara'nın güneyinde de gün içinde yağış görüldüğünü ekledi.

İstanbul’da 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar son bir haftada 20’li değerlere inerken yağış cuma günü de etkisini sürdürecek.İstanbul’da 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar son bir haftada 20’li değerlere inerken yağış cuma günü de etkisini sürdürecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 7-8 DERECE DÜŞTÜ

Kentteki sıcaklık değişimini anlatan Tek, "Geçtiğimiz bir haftalık düşünürsek yaklaşık 30 derecelerin üzerinden 20 derecelere kadar indi. Yani 7-8 derecelik bir düşüş var." dedi.

Yağışın günlere göre dağılımını ise şu sözlerle açıkladı: "Bugün daha çok kendini hissettirecek. Yarın da yine ağırlıklı olarak Anadolu Yakası daha etkin. Cuma günü de yağış var İstanbul'da ama cumartesi, pazar yağış artık etkisini kesiyor ve sıcaklıklar birkaç derece daha artacak."

Gece sıcaklıklarına da değinen Tek, "Gece sıcaklıkları 18 derece ama iç ilçelerde bu değerler İstanbul'da, yani kıyıya uzak olan ilçelerde 15-16 derecelere kadar düşüyor." ifadelerini kullandı. Ayın 20'sinden sonra yeniden serinleme görüleceğini söyledi.

Ege kıyılarında hafif seyreden yağış, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevresinde daha fazla etkili olacak.Ege kıyılarında hafif seyreden yağış, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevresinde daha fazla etkili olacak.

EGE'NİN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ ARTACAK

Ege kıyılarındaki yağışların çok etkili olmadığını belirten Tek, "Güneyinde biraz daha Muğla'ya doğru, Muğla bölümünde deniz kıyı kesimlerinde biraz daha yağış görüyor olacağız bugün için." dedi.

Tek, bölgenin iç kesimlerindeki yağışların daha fazla olduğunu, Muğla'da bugün ve yarın yağış görüldüğünü belirtti. Yarınki hafif yağış geçişlerinin ardından sıcaklıkların birkaç derece arttığını kaydetti.

AKDENİZ'DE YAĞIŞ YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ

Akdeniz'deki yağışların dağılımını anlatan Tek, "Toroslar'a doğru olan bölümler, yani yükselti arttıkça yağışın miktarı biraz daha Akdeniz'de artmaya başladı. Batısında yağışlar daha çok." dedi. Göller Yöresi ile Teke Yarımadası'nda yağışların daha etkili olduğunu belirtti.

Antalya'daki sıcaklıkların 30 dereceye indiğini söyleyen Tek, "Artık o 35-38 derecelere çıkan sıcaklıklar düşmüş vaziyette. Gece sıcaklıkları da 21-22 derecelerde. Antalya biraz daha o bunaltıcı havadan yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor." değerlendirmesini paylaştı.

Akdeniz’de yağış miktarı yükseltiyle birlikte artarken Toroslar, Göller Yöresi ve Teke Yarımadası öne çıkıyor.Akdeniz’de yağış miktarı yükseltiyle birlikte artarken Toroslar, Göller Yöresi ve Teke Yarımadası öne çıkıyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ CUMA GÜNÜ ZAYIFLAYACAK

Yağış sisteminin Orta Akdeniz'den geldiğini belirten Tek, "Balkanlar üzerinde bir yüksek basınç var. O taşıdığı hava Akdeniz üzerinde siklonu da oluşturuyor ve yavaş yavaş üzerimize doğru geliyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar var." dedi.

Ankara'daki yağış takvimini ise "Ankara bugün yağmurlu. Yarın da yine yağmurlu. Cuma gününde yağış var ama bugünkü ve yarınki yağış biraz daha etkin. Cuma günü biraz daha zayıf." sözleriyle anlattı.

Sel riskine ilişkin Tek, "Şu an için gözükmüyor. Batı Karadeniz ve Akdeniz'deki Teke Yarımadası'ndaki yağışlar yarından sonra biraz daha etkin olabilir. Bugün için çok fazla etkin bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Batı Karadeniz’de başlayan yağış ilerleyen saatlerde Orta ve Doğu Karadeniz’e yayılırken yağmurlu hava hafta boyunca devam edecek.Batı Karadeniz’de başlayan yağış ilerleyen saatlerde Orta ve Doğu Karadeniz’e yayılırken yağmurlu hava hafta boyunca devam edecek.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Karadeniz'in tamamında yağış bulunduğunu söyleyen Tek, Batı Karadeniz'de daha etkili olduğunu belirtti. "İlerleyen saatlerde Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alacak yerler arasında olacak. Gün içerisinde de yağışlar öğleden sonraki saatlerde doğusunda biraz daha kendini gösterecek." dedi.

Tek, sistem Orta Akdeniz'den geldiği için yağışların çok kuvvetli olmadığını vurguladı. Soğuk havanın kuzeyden gelmesi ve sıcaklıkların daha sert düşmesi durumunda yağışların daha kuvvetli olabileceğini söyledi. Karadeniz'de yağışın hafta boyunca sürdüğünü kaydetti.

GÜNEYDOĞU'DA GECE SICAKLIKLARI RAHATLATIYOR

Güneydoğu Anadolu'daki sıcaklıklara ilişkin Tek, "35 dereceler, bir iki derecelik düşüşler var. Bu salınımlar normal. Gece sıcaklıkları özellikle rahatlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu’da 35 derece civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde düşerek günün bunaltıcı etkisini azaltıyor.Güneydoğu Anadolu’da 35 derece civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde düşerek günün bunaltıcı etkisini azaltıyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR KAR OLASILIĞINI AZALTIYOR

Tek, kış tahminlerinde aylık sıcaklık anomalilerinin incelendiğini belirtti. Kar yağışı açısından ocak ve şubat aylarının öne çıktığını, Doğu bölgelerde aralık ayının son döneminin de bu kapsama girdiğini açıkladı. Batı bölgelerde ise ocak ve şubat aylarındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde göründüğünü kaydetti.

Yüksek sıcaklıkların kar yağışı olasılığını azalttığını belirten Tek, mevcut tahminlere göre normalde yılda beş kez kar alan bir yerde bu sayının bir veya ikiye düşebileceğini açıkladı.

İstanbul için geçen yılki görünüme işaret eden Tek, "İstanbul'u söylersek geçen seneyle aynı, geçen senenin tablosu İstanbul'da gözüküyor." değerlendirmesini paylaştı.

16 Eylül bölge bölge hava durumu detayları (Görsel: MGM)16 Eylül bölge bölge hava durumu detayları (Görsel: MGM)

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA: 22°C
ÇANAKKALE: 24°C
İSTANBUL: 23°C
KIRKLARELİ: 24°C
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ: 29°C
İZMİR: 28°C
MUĞLA: 28°C
UŞAK: 24°C
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 33°C
ANTALYA: 30°C
HATAY: 32°C
ISPARTA: 29°C
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA: 27°C
ESKİŞEHİR: 21°C
KONYA: 29°C
NEVŞEHİR: 29°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU: 22°C
DÜZCE: 23°C
SİNOP: 26°C
ZONGULDAK: 22°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: 29°C
RİZE: 25°C
SAMSUN: 23°C
TRABZON: 24°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 26°C
KARS: 27°C
MALATYA: 32°C
VAN: 25°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 35°C
GAZİANTEP: 33°C
MARDİN: 32°C
ŞANLIURFA: 35°C

#Hava Durumu #Meteoroloji
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