İstanbul’da 3 günlük yağışlı periyot: Sıcaklık 8 derece düşecek! Uzman o illeri tek tek uyardı
Marmara’nın doğusunda etkisini artıran yağış sistemi İstanbul’da cuma günü de devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’e göre sıcaklıklar hafta sonu birkaç derece yükselirken ayın 20’sinden sonra serin hava yeniden etkili olacak. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
İstanbul'da yağış bugün ve yarın etkisini sürdürürken cuma günü de daha zayıf biçimde görülecek. Cumartesi ve pazar ise etkisini kesecek. A Haber'de hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışın bugün daha belirgin olacağını, yarın ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirtti. Son bir haftada 30 derecenin üzerinden 20'li değerlere inen sıcaklıklarda 7-8 derecelik düşüş yaşandı. Hafta sonu sıcaklıklar birkaç derece artacak, ayın 20'sinden sonra yeniden serinleme başlayacak.
YAĞIŞLI HAVA BATI BÖLGELERE DOĞRU İLERLİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, eylülün ikinci yarısına yaklaşılırken sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmeye başladığını belirtti. Aşırı sert bir soğuma bulunmadığını kaydeden Tek, "Artık sonbahar kendini hissettiriyor. Yağışlar da beraberinde gelmeye başladı." değerlendirmesini paylaştı.
Yağışların geçen haftalarda Doğu Karadeniz'de yoğunlaştığını belirten Tek, batı bölgelerin de yeni sistemlerin etkisine girdiğini söyledi. Tek, "Şu saatler itibarıyla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu hattında ve başkent Ankara'da yağış özellikle batısından başlayarak kendini göstermeye başladı." bilgisini verdi.
İstanbul'daki hava durumuna ilişkin Tek, "Ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda etkili yağış var. Avrupa Yakası'na doğru da bu yağış kendini göstermeye devam edecek." açıklamasını yaptı.
MARMARA'NIN DOĞUSUNDA YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
Öğleden sonraki tabloyu paylaşan Tek, "Özellikle Marmara'nın doğusunda, hatta Sakarya, Karasu civarlarında, Kefken o taraflarında kuvvetli, yoğun yağışlar var." dedi.
Tek, Trakya'daki yağışların daha zayıf olduğunu belirterek "Çok kuvvetli yağışlar değil. Ara ara, öğleden sonraki saatlerde geçişler şeklinde olacak ama İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da biraz daha etkin." değerlendirmesinde bulundu. Marmara'nın güneyinde de gün içinde yağış görüldüğünü ekledi.