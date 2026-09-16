İstanbul’da 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar son bir haftada 20’li değerlere inerken yağış cuma günü de etkisini sürdürecek. İSTANBUL'DA SICAKLIK 7-8 DERECE DÜŞTÜ Kentteki sıcaklık değişimini anlatan Tek, "Geçtiğimiz bir haftalık düşünürsek yaklaşık 30 derecelerin üzerinden 20 derecelere kadar indi. Yani 7-8 derecelik bir düşüş var." dedi. Yağışın günlere göre dağılımını ise şu sözlerle açıkladı: "Bugün daha çok kendini hissettirecek. Yarın da yine ağırlıklı olarak Anadolu Yakası daha etkin. Cuma günü de yağış var İstanbul'da ama cumartesi, pazar yağış artık etkisini kesiyor ve sıcaklıklar birkaç derece daha artacak." Gece sıcaklıklarına da değinen Tek, "Gece sıcaklıkları 18 derece ama iç ilçelerde bu değerler İstanbul'da, yani kıyıya uzak olan ilçelerde 15-16 derecelere kadar düşüyor." ifadelerini kullandı. Ayın 20'sinden sonra yeniden serinleme görüleceğini söyledi.

Ege kıyılarında hafif seyreden yağış, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevresinde daha fazla etkili olacak. EGE'NİN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ ARTACAK Ege kıyılarındaki yağışların çok etkili olmadığını belirten Tek, "Güneyinde biraz daha Muğla'ya doğru, Muğla bölümünde deniz kıyı kesimlerinde biraz daha yağış görüyor olacağız bugün için." dedi. Tek, bölgenin iç kesimlerindeki yağışların daha fazla olduğunu, Muğla'da bugün ve yarın yağış görüldüğünü belirtti. Yarınki hafif yağış geçişlerinin ardından sıcaklıkların birkaç derece arttığını kaydetti. AKDENİZ'DE YAĞIŞ YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ Akdeniz'deki yağışların dağılımını anlatan Tek, "Toroslar'a doğru olan bölümler, yani yükselti arttıkça yağışın miktarı biraz daha Akdeniz'de artmaya başladı. Batısında yağışlar daha çok." dedi. Göller Yöresi ile Teke Yarımadası'nda yağışların daha etkili olduğunu belirtti. Antalya'daki sıcaklıkların 30 dereceye indiğini söyleyen Tek, "Artık o 35-38 derecelere çıkan sıcaklıklar düşmüş vaziyette. Gece sıcaklıkları da 21-22 derecelerde. Antalya biraz daha o bunaltıcı havadan yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor." değerlendirmesini paylaştı.