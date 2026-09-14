Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. (Foto: İHA)

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiye eri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"CAN KAYBI YOK"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangının çıktığı fabrikada söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşırken "Ekiplerimiz burada yangını söndürme çalışmalarına girişiyorlar. Bize gelen ilk ihbar D-100 kara yoluna yakın olduğu için D-100 kara yolundan görenlerin belediyemize bildirmesiyle itfaiye ekiplerimiz buraya geldi. Biliyorsunuz bütün gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Düzce Belediyesi her zaman söylediğim gibi bölgesinin en güçlü itfaiyesidir. Fakat bize yangının bildirilmesinde biraz gecikme olduğu inancındayım. Burada bulunan arkadaşlarla, burada bulunan komşularla görüştüğümüzde bu fabrikada zaman zaman ufak çaplı yangınların olduğunu ifade ettiler. Tabii şu anda sebebini bilmiyoruz. İlk aşamada amacımız yangının söndürülmesi. Yangının söndürülmesinden sonra bizim uzmanlarımız yangının çıkış sebebi üzerinde çalışacaklar. Ama gerçekten çok üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bir kapı fabrikasının tamamen yanmakta olduğunu, yandığını görüyoruz." dedi.

Başkan Özlü açıklamalarının devamında fabrikanın tamamen yandığını belirterek, "Ahşap ve Amerikan panel üreten bir fabrika olduğu için bu yangının çok çabuk yayıldığını, çok çabuk etrafı sardığını ifade etmek isterim. Fabrika sahiplerine ve Düzce'mize geçmiş olsun diliyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. Bir can kaybı yok. Fabrikadaki yangın söndürme işlemlerini inşallah bu akşam tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.