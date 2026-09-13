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Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çukurbağ Mahallesi Şarışıh mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan H.C.Ş. (26) ve M.M.Ö.'nün (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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