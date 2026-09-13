Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.