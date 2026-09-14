Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti!
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 39 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Artvin-Erzurum kara yolunun 54. kilometresindeki Sebzeciler mevkisinde Rahmi T. (54) idaresindeki 53 AY 150 plakalı kamyon ile Hasan Serdar Alyüz'ün (39) kullandığı 34 BKN 606 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Alyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Alyüz'ün cenazesi Yusufeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.