Kahramanmaraş merkezli 12 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarda 2 milyar TL'lik işlem hacmi belirlenirken 50 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM!

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançların aklanması amacıyla banka transferlerinde "altın alımı" açıklamasının kullanıldığı tespit edildi.

Hesap hareketleri ve yazışmaların incelenmesi sonucunda 70 şüpheli belirlenirken, hesapların toplam işlem hacminin ise 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Parayı gönderen kişilerin beyanlarında da yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynadıklarının anlaşıldığı bildirildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli olarak Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkari ve Osmaniye'de 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik 'Sokaklar Güvende' faaliyetleri kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

50 GÖZALTI VAR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 49 cep telefonu ile 49 SIM kart ele geçirildi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.