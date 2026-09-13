Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak mahallesinde iddiaya göre Gurbet Esenceli (52), temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi.

Bir süre sonra rahatsızlanan Esenceli, arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istedi ancak hemen ardından bayıldı. Bunun üzerine Mehmet Tekin, Gurbet Esenceli'yi çıkarmak için kuyuya girdi ancak o da aşağı iner inmez bayıldı.