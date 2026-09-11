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Bu tuvaletin bedeli 89 bin TL! Yardım girişimi pahalıya patladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bu tuvaletin bedeli 89 bin TL! Yardım girişimi pahalıya patladı

Bartın'ın Ulus ilçesinde plakasız ve çekme belgeli motosikletle trafiğe çıkan B.İ., jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyeti ve kaskı da bulunmayan sürücüye, çeşitli ihlallerden toplam 89 bin 264 TL para cezası kesildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken B.İ., arkadaşını yakındaki tuvalete götürmek için trafiğe çıktığını söyledi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde arkadaşı ile birlikte motosikletle seyir halinde bulunan sürücü B.İ.'yi, yolda jandarma ekipleri durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız ve çekme belgeli olduğu, sürücünün ise ehliyet ve kaskının bulunmadığı tespit edildi.

Bu tuvaletin bedeli 89 bin TL! Yardım girişimi pahalıya patladı - 1

4 İHLALDEN CEZA

Ekipler, B.İ. isimli motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanması sebebiyle 40 bin TL, çekme belgeli motosiklet kullanması sebebiyle 2 bin 18 TL, trafiğe kasksız çıkması sebebiyle bin 246 TL, plakasız araç kullanması sebebiyle ise 46 bin lira olmak üzere toplamda 89 bin 264 TL para cezası kesti.

Bu tuvaletin bedeli 89 bin TL! Yardım girişimi pahalıya patladı - 2

"ARKADAŞIMI TUVALETE GÖTÜRÜYORDUM"

Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, sürücünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Sürücünün arkadaşını, yakındaki tuvalete götürmek istediği ve bu nedenle trafiğe çıktığını söylediği öğrenildi.

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