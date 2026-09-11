Hafta başında serinlik geliyor! Trakya’da başlayacak yağış İstanbul’a ulaşacak, sıcaklık değerleri düşecek
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcak havaların ne kadar süreceği merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında harita eşliğinde yurt genelindeki son durumu değerlendirdi. Pazar gününden itibaren kuzey kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağını belirtti.
Ülke genelinde bugün yağış yok denecek kadar az olurken yeni sistem pazar öğleden sonra Trakya'dan giriş yapacak; akşam İstanbul ile Marmara'nın doğusuna, pazartesi ise kuzey ve orta kesimlere ilerleyecek. İstanbul'da pazar gecesi başlayacak yağış salı ve çarşamba günü de sürecek ancak kuvvetli olmayacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29-30 derece düzeyindeki sıcaklığın gelecek hafta 26-27 dereceye, gece sıcaklığının ise 17 dereceye kadar ineceğini bildirdi. İşte bölge bölge hava durumu detayları...
YURT GENELİNDE YAĞIŞSIZ HAVA HAKİM
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, ülke genelinde sakin ve yağışların azaldığı birkaç gün geçirildiğini belirtti. Bugün yağışın yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Tek, Doğu Anadolu'nun doğusundaki Van ve Hakkari çevrelerinde zayıf yağış görüleceğini kaydetti.
Karadeniz'in yüksek ve dağlık kesimlerinde özellikle öğleden sonra yağış devam edecek. Ülkenin büyük bölümünde yağışsız, kuzey kesimlerde ise zaman zaman parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR
Hafta sonuyla birlikte hava durumunda hareketlilik başlayacağını duyuran Adil Tek, "Pazar gününden itibaren kuzeyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var. Öncelikle pazar günü öğleden sonra Trakya'da başlayacak olan yağışlar, akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara'nın doğusuna doğru kaymış olacak. Pazartesi günü özellikle yurdun kuzey ve orta kesimlerinde o yağışları görüyor olacağız. Yani ayın 14'ünden sonra sıcaklıklar hemen düşmese de yağışların geldiği günler yavaş yavaş tekrar gelmeye başlıyor" sözleriyle yağışlı sistemin rotasını paylaştı.