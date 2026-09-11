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Hafta başında serinlik geliyor! Trakya’da başlayacak yağış İstanbul’a ulaşacak, sıcaklık değerleri düşecek

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Hafta başında serinlik geliyor! Trakya’da başlayacak yağış İstanbul’a ulaşacak, sıcaklık değerleri düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcak havaların ne kadar süreceği merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında harita eşliğinde yurt genelindeki son durumu değerlendirdi. Pazar gününden itibaren kuzey kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağını belirtti.

Ülke genelinde bugün yağış yok denecek kadar az olurken yeni sistem pazar öğleden sonra Trakya'dan giriş yapacak; akşam İstanbul ile Marmara'nın doğusuna, pazartesi ise kuzey ve orta kesimlere ilerleyecek. İstanbul'da pazar gecesi başlayacak yağış salı ve çarşamba günü de sürecek ancak kuvvetli olmayacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29-30 derece düzeyindeki sıcaklığın gelecek hafta 26-27 dereceye, gece sıcaklığının ise 17 dereceye kadar ineceğini bildirdi. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün Türkiye genelinde yağış beklenmediğini söyledi.A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün Türkiye genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞSIZ HAVA HAKİM

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, ülke genelinde sakin ve yağışların azaldığı birkaç gün geçirildiğini belirtti. Bugün yağışın yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Tek, Doğu Anadolu'nun doğusundaki Van ve Hakkari çevrelerinde zayıf yağış görüleceğini kaydetti.

SICAK HAVA NE KADAR SÜRECEK?

Karadeniz'in yüksek ve dağlık kesimlerinde özellikle öğleden sonra yağış devam edecek. Ülkenin büyük bölümünde yağışsız, kuzey kesimlerde ise zaman zaman parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Yeni yağışlı sistem pazar öğleden sonra Trakya’dan giriş yaparak akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara’nın doğusuna ulaşacak.Yeni yağışlı sistem pazar öğleden sonra Trakya’dan giriş yaparak akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara’nın doğusuna ulaşacak.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR

Hafta sonuyla birlikte hava durumunda hareketlilik başlayacağını duyuran Adil Tek, "Pazar gününden itibaren kuzeyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var. Öncelikle pazar günü öğleden sonra Trakya'da başlayacak olan yağışlar, akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara'nın doğusuna doğru kaymış olacak. Pazartesi günü özellikle yurdun kuzey ve orta kesimlerinde o yağışları görüyor olacağız. Yani ayın 14'ünden sonra sıcaklıklar hemen düşmese de yağışların geldiği günler yavaş yavaş tekrar gelmeye başlıyor" sözleriyle yağışlı sistemin rotasını paylaştı.

Adil Tek, kısa süreli serinlemeye rağmen sıcaklıkların 21 Eylül sonrasında yeniden yükselerek yaz havasını bir süre daha sürdüreceğini belirtti.Adil Tek, kısa süreli serinlemeye rağmen sıcaklıkların 21 Eylül sonrasında yeniden yükselerek yaz havasını bir süre daha sürdüreceğini belirtti.

"YAZ BU SENE BİRAZ DAHA UZAYACAK"

Sıcaklıkların 21'inden sonra yeniden yükseleceğini ancak aşırı yaz sıcaklıklarına ulaşmayacağını anlatan Adil Tek, "Yaz bu sene biraz daha uzayacak." değerlendirmesini paylaştı.

Geceleri sonbahar serinliğinin başladığını belirten Tek, kuzey kesimlerde evlerde uyumayı zorlaştıran sıcaklığın etkisini kaybettiğini söyledi. Akdeniz kıyıları ile İzmir'de ise yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Tek, "Yazlıkların kalkmasına biraz daha var gibi." sözleriyle sıcak havanın süreceğine işaret etti.

İstanbul’da pazar akşamı ve gece saatlerinde başlayacak yağışın pazartesi, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla etkili olması bekleniyor.İstanbul’da pazar akşamı ve gece saatlerinde başlayacak yağışın pazartesi, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ PAZAR GECESİ BAŞLAYACAK

Bölge bölge detayları aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Marmara Bölgesi için, "Edirne 34 derecelerle oldukça sıcak, İstanbul'da 29 derecelik sıcaklık devam ediyor. Yakın plan için bugün yani yağış gözükmüyor, parçalı bulutlu bir hava var. Biraz daha Marmara'nın güneyinde 30 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık değerlerini görüyoruz." dedi.

İstanbul detayına da yer veren uzman, yağışın pazar günü akşam ve gece geç saatlerde gerçekleşeceğini belirtti. Kentte pazartesi, salı ve çarşamba günleri de yağış görüleceğini ancak yağışların çok kuvvetli olmayacağını vurguladı. "Önümüzdeki hafta 29-30 derecelerde seyreden sıcaklık değerleri 26-27 derecelere kadar, gece sıcaklıkları 17 derecelere kadar iniyor." dedi.

Ege Bölgesi’nde kıyılarda sıcak hava sürerken iç ilçelerde termometreler yer yer 36-37 dereceyi gösteriyor.Ege Bölgesi’nde kıyılarda sıcak hava sürerken iç ilçelerde termometreler yer yer 36-37 dereceyi gösteriyor.

EGE'DE SICAKLIKLAR 37 DERECEYE ÇIKACAK

Ege Bölgesi'ne ilişkin tahminlerini paylaşan Adil Tek, İzmir'de sıcaklığın 32-33 dereceye, Bayındır gibi iç ilçelerde ise 36-37 dereceye çıkacağını söyledi. Tek, Aydın'da sıcaklığın 38 dereceye ulaştığını, Manisa'da da yüksek değerlerin sürdüğünü belirtti.

Bölgenin iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının düştüğünü kaydeden uzman, İzmir'de yakın vadede yağış görünmediğini bildirdi. Tek'in verdiği bilgilere göre kentte sıcaklık pazar günü en fazla 34 dereceye çıkacak, sonraki günlerde ise 30 derece düzeyinde seyredecek.

Akdeniz kıyılarında 32-35 derece aralığındaki sıcaklıklara yüksek nem eşlik ederken yakın vadede yağış beklenmiyor.Akdeniz kıyılarında 32-35 derece aralığındaki sıcaklıklara yüksek nem eşlik ederken yakın vadede yağış beklenmiyor.

AKDENİZ'DE YÜKSEK NEM ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji uzmanı, Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın 32, Adana ve Burdur'un ise 35 derece olduğunu belirtti. Antalya'da denizden esen rüzgar bulunduğunu söyleyen Tek, bu esintinin sıcaklığın daha fazla yükselmesini engellediğini anlattı.

Antalya, Mersin ve Hatay'da nem değerlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Tek, Antalya'da güneyden esen rüzgarın etkili olduğunu bildirdi. Kentte sıcaklıkların önümüzdeki birkaç gün 32-33 derece düzeyinde seyredeceğini ve Akdeniz'de yakın vadede yağış görünmediğini kaydetti.

Ankara’da hafta sonuna kadar sıcaklıkların yükselmesi, kuzeyden gelen yağışlı sistemin ise çarşamba günü başkenti etkilemesi bekleniyor.Ankara’da hafta sonuna kadar sıcaklıkların yükselmesi, kuzeyden gelen yağışlı sistemin ise çarşamba günü başkenti etkilemesi bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

İç Anadolu'daki sıcaklıkların genel olarak 30-31 derece düzeyinde bulunduğunu söyleyen Adil Tek, Ankara'da bugün sıcaklığın 31 dereceye kadar çıktığını ve yağış görünmediğini belirtti.

Kuzeyden gelecek sistemin başkentte çarşamba günü kendisini göstereceğini bildiren Tek, hafta sonuna doğru sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkacağını söyledi. Tek, Ankara'da gece sıcaklıklarının 16-17 derece düzeyinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Karadeniz kıyıları ve şehir merkezlerinde bugün yağış beklenmezken dağlık kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek.Karadeniz kıyıları ve şehir merkezlerinde bugün yağış beklenmezken dağlık kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek.

KARADENİZ KIYILARINDA BUGÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Karadeniz'deki yağışların geçen çarşamba gününden bu yana kesildiğini belirten Meteoroloji uzmanı, bugün yalnızca dağlık kesimlerde yağış görüleceğini söyledi. Şehir merkezleri, büyük ilçeler ve kıyı kesimlerinde yağış olmadığını bildirdi.

Tek'in değerlendirmesine göre Batı Karadeniz'de Karabük ve Kastamonu'da sıcaklık 31 dereceye kadar çıkarken gece değerleri düşük seyrediyor. Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıklar 25-26 derece düzeyinde bulunuyor.

Pazar günü gelecek sistemin doğuya ilerleyeceğini anlatan Tek, Trabzon'da salı günü yağış görüleceğini belirtti. Karadeniz'de sıcaklıkların fazla değişmediğini söyleyen Tek, bölgede son günlerin daha rahat geçtiğini dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 35-36 derece seviyelerine gerilerken bölgede yakın vadede yağış öngörülmüyor.Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 35-36 derece seviyelerine gerilerken bölgede yakın vadede yağış öngörülmüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK 40 DERECENİN ALTINA İNİYOR

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 35-36 derece düzeyinde olduğunu belirten Adil Tek, değerlerin 40 derecenin altına inmeye başladığını söyledi. Tek, bölge için yakın vadede yağış görünmediğini kaydetti.

Ekim ve kasım aylarında Güneydoğu Anadolu'nun oldukça bol yağış alacağının göründüğünü vurgulayan uzman, Şanlıurfa'da gündüz sıcaklığının 36-37, gece sıcaklığının ise 22-23 derece düzeyinde olacağını bildirdi.

Doğu Anadolu’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrederken Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı’da gece sıcaklıkları tek haneli değerlere kadar düşüyor.Doğu Anadolu’da gündüz sıcaklıkları yüksek seyrederken Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı’da gece sıcaklıkları tek haneli değerlere kadar düşüyor.

DOĞU ANADOLU'DA GECE SICAKLIKLARI TEK HANEYE İNİYOR

Doğu Anadolu'da yakın vadede yağış görünmezken gece sıcaklıkları belirgin biçimde düşüyor. Ardahan'da gece sıcaklığı 4, Kars'ta 5 dereceye kadar iniyor. Erzurum ve Ağrı'da ise değerler 7-8 dereceye düşüyor.

Süphan Dağı gibi rakımı yüksek yerlerde kar yağışının görüldüğünü belirten Tek, önceki günlerde Ardahan'da sıcaklıkların eksi değerlere indiğini söyledi. Erzurum'da gündüz sıcaklığı 26-27 derece, gece sıcaklığı ise 7-10 derece arasında değişiyor.

Adil Tek, bölgedeki sıcaklık farkını "Gündüz yaz, gecesi kış diyebiliriz." sözleriyle anlattı. Önümüzdeki hafta başındaki kısa süreli serinlemenin ardından sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

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