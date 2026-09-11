Geceleri sonbahar serinliğinin başladığını belirten Tek, kuzey kesimlerde evlerde uyumayı zorlaştıran sıcaklığın etkisini kaybettiğini söyledi. Akdeniz kıyıları ile İzmir'de ise yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Tek, "Yazlıkların kalkmasına biraz daha var gibi." sözleriyle sıcak havanın süreceğine işaret etti.

Sıcaklıkların 21'inden sonra yeniden yükseleceğini ancak aşırı yaz sıcaklıklarına ulaşmayacağını anlatan Adil Tek, "Yaz bu sene biraz daha uzayacak." değerlendirmesini paylaştı.

"YAZ BU SENE BİRAZ DAHA UZAYACAK"

Adil Tek, kısa süreli serinlemeye rağmen sıcaklıkların 21 Eylül sonrasında yeniden yükselerek yaz havasını bir süre daha sürdüreceğini belirtti.

İstanbul’da pazar akşamı ve gece saatlerinde başlayacak yağışın pazartesi, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ PAZAR GECESİ BAŞLAYACAK

Bölge bölge detayları aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Marmara Bölgesi için, "Edirne 34 derecelerle oldukça sıcak, İstanbul'da 29 derecelik sıcaklık devam ediyor. Yakın plan için bugün yani yağış gözükmüyor, parçalı bulutlu bir hava var. Biraz daha Marmara'nın güneyinde 30 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık değerlerini görüyoruz." dedi.

İstanbul detayına da yer veren uzman, yağışın pazar günü akşam ve gece geç saatlerde gerçekleşeceğini belirtti. Kentte pazartesi, salı ve çarşamba günleri de yağış görüleceğini ancak yağışların çok kuvvetli olmayacağını vurguladı. "Önümüzdeki hafta 29-30 derecelerde seyreden sıcaklık değerleri 26-27 derecelere kadar, gece sıcaklıkları 17 derecelere kadar iniyor." dedi.