Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.