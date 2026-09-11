Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı