Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö.’yü tabancayla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Eve gelen ekipler, çifti kanlar içinde bulurken, ağır yaralanan Özlem Ö. hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan Bahri Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda tartışmanın büyümesi üzerine Bahri Ö., tabancayla eşi Özlem Ö.'ye ateş etti. Özlem Ö. ağır yaralanırken, Bahri Ö. aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Özlem Ö. ve Bahri Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu.

ÖĞRETMEN EŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede vücudunda birden fazla yara bulunduğu belirlenen Özlem Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bahri Ö.'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

2 ÇOCUK ANNESİ ÖĞRETMEN

Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk annesi Özlem Ö.'nün öğle arasında eve geldiği sırada olayın yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.