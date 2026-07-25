Uykusunda katletti! Boşanmak isteyen eşini başından vurdu

Boşanma aşamasındaki çift arasında yaşanan gerilim kanlı bitti. Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Mine K., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Ancak eşinin tüm ısrarlarına rağmen kararından vazgeçmeyen kadın, gece uykusunda dehşeti yaşadı.