Uykusunda katletti! Boşanmak isteyen eşini başından vurdu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki Hatice Mine K. (40), gece saatlerinde eşi H.K. tarafından uykusunda tabancayla vurularak öldürüldü. İddiaya göre ayrılık kararını kabul etmeyen H.K., eşinin yüzünü yastıkla kapatıp ateş ettikten sonra kaçtı ancak polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 30 dakika içinde saklandığı adreste yakalandı.
Boşanma aşamasındaki çift arasında yaşanan gerilim kanlı bitti. Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Mine K., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Ancak eşinin tüm ısrarlarına rağmen kararından vazgeçmeyen kadın, gece uykusunda dehşeti yaşadı.
YASTIKLA YÜZÜNÜ KAPATIP ATEŞ ETTİ
İddiaya göre H.K., uyuyan eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hatice Mine K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
30 DAKİKADA YAKALANDI
Cinayetin ardından kaçan H.K.'nın peşine düşen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kaçış güzergâhını tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.