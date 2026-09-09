Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan sürücü, 0.47 promil alkollü çıkınca şaşkınlık yaşadı. Yasal sınırın yalnızca 0.03 promil altında kalan sürücü, ceza uygulanmamasının ardından ekiplere dönerek, “Kurtuldum, gördün mü?” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında U.A. yönetimindeki 06 YBZ 53 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan iner inmez alkollü olduğunu ekiplere söyleyen sürücünün yapılan ölçümünde 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

YASAL SINIRIN ALTINDA KALDI

Sürücünün alkol oranının yasal sınır olan 0.50 promilin 0.03 promil altında olduğu tespit edildi. Böylece sürücü, ceza uygulanmasının sınırında olmasına rağmen yaptırımdan kurtuldu.

Sonucu öğrenen sürücü, ekiplere "Kurtuldum, gördün mü?" diyerek sevincini dile getirdi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ceza uygulanmamasının ardından görevlerini yapan polis ekiplerine teşekkür eden sürücü, uygulama noktasından ayrıldı.