Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta 4 kişi öldü
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Levent Çerçi, eşi Fatma Çerçi ile çocukları Mustafa ve Büşra Çerçi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.