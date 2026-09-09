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Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta 4 kişi öldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta 4 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Levent Çerçi, eşi Fatma Çerçi ile çocukları Mustafa ve Büşra Çerçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeşilova Mahallesi yakınlarında, Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gör idaresindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta 4 kişi öldü - 1

BİR AİLE YOK OLDU

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi Fatma (36), çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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