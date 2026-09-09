Böke, aldığı eğitimler ve katıldığı tatbikatlarla birlikte arama kurtarmaya olan ilgisinin arttığını ve zamanla bu alanı hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinde iki arkadaşını kaybeden 22 yaşındaki Zeynep Böke, yaşadığı acının ardından arama kurtarmaya yöneldi. (Fotoğraf: DHA)

"AMACIM AFETLERDE DOĞRU MÜDAHALEYİ ÖĞRENMEKTİ"

Deprem gecesini ve sonrasında yaşadığı süreci anlatan Böke, iki arkadaşını kaybetmesinin kendisini derneğe yönlendirdiğini belirtti.

Böke, "Ailemle birlikteydim. Hepimiz gece depremin sesiyle kalktık. Daha sonra o sarsıntı hissiyle büyük bir korkuyla sokağa çıktık. Tabii ki etkilendim. Çünkü deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarım da vardı benim. Sonrasında öğlen olan depremde, tekrar yaşandığında ben orada 2 arkadaşımı kaybettim. 1'ini Hatay'da, diğerini de Kahramanmaraş'ta. Ekibe de zaten bunun için geldim. Yani aslında ilk geliş amacım sadece afetlerde doğru müdahaleyi öğrenmekti." dedi.

Aldığı eğitimlerin ardından çalışmalara daha fazla dahil olduğunu ifade eden Böke, "Daha sonrasında aldığım eğitimlerle, yaptığımız tatbikatlarla işin içerisine çekildim. Çünkü ufacık bir şey yaptığımda bile insanların gözünde gördüğüm o umut ve minnet, yani teşekkür etme hissiyatı beni çok etkiledi. Hatta bunun üzerine eğitim de almaya başladım. Şu an tamamen yönümü arama kurtarmaya çevirdim." diye konuştu.