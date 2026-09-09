Depremde iki arkadaşını kaybeden Zeynep acısını eğitime çevirdi: Gökbörü'den gönüllü arama kurtarma personeli
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iki arkadaşını kaybeden 22 yaşındaki Zeynep Böke, yaşadığı acının ardından arama kurtarma çalışmalarına yöneldi. Kayseri'de Gökbörü Arama Kurtarma, Eğitim ve Acil Yardım Derneği'ne katılan Böke, aldığı eğitimlerin ardından gönüllü arama kurtarma personeli oldu. Ekip arkadaşlarıyla birlikte kentsel arama kurtarma akreditasyonunu tamamlayan Böke, şimdi hem tatbikatlara katılıyor hem de özellikle lise öğrencilerine afet bilinci konusunda eğitim veriyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri Kayseri'de ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Böke, gece saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından büyük korku yaşadı. Kış şartlarının da etkisiyle zor anlar yaşayan Böke, öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki arkadaşı Hamza Şahin ile Hatay'da 18 yaşındaki Arda Yılmaz'ın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini öğrendi.
Yaşadığı kayıpların ardından arama kurtarma çalışmalarını araştırmaya başlayan Böke, afetlerde doğru müdahalenin nasıl yapılacağını öğrenmek amacıyla Gökbörü Arama Kurtarma, Eğitim ve Acil Yardım Derneği'ne katıldı.
Böke, aldığı eğitimler ve katıldığı tatbikatlarla birlikte arama kurtarmaya olan ilgisinin arttığını ve zamanla bu alanı hayatının merkezine koyduğunu söyledi.
"AMACIM AFETLERDE DOĞRU MÜDAHALEYİ ÖĞRENMEKTİ"
Deprem gecesini ve sonrasında yaşadığı süreci anlatan Böke, iki arkadaşını kaybetmesinin kendisini derneğe yönlendirdiğini belirtti.
Böke, "Ailemle birlikteydim. Hepimiz gece depremin sesiyle kalktık. Daha sonra o sarsıntı hissiyle büyük bir korkuyla sokağa çıktık. Tabii ki etkilendim. Çünkü deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarım da vardı benim. Sonrasında öğlen olan depremde, tekrar yaşandığında ben orada 2 arkadaşımı kaybettim. 1'ini Hatay'da, diğerini de Kahramanmaraş'ta. Ekibe de zaten bunun için geldim. Yani aslında ilk geliş amacım sadece afetlerde doğru müdahaleyi öğrenmekti." dedi.
Aldığı eğitimlerin ardından çalışmalara daha fazla dahil olduğunu ifade eden Böke, "Daha sonrasında aldığım eğitimlerle, yaptığımız tatbikatlarla işin içerisine çekildim. Çünkü ufacık bir şey yaptığımda bile insanların gözünde gördüğüm o umut ve minnet, yani teşekkür etme hissiyatı beni çok etkiledi. Hatta bunun üzerine eğitim de almaya başladım. Şu an tamamen yönümü arama kurtarmaya çevirdim." diye konuştu.
HEM ÖĞRENİYOR HEM BAŞKALARINI BİLİNÇLENDİRİYOR
Böke, afetlerde doğru müdahalenin yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kentsel arama kurtarma alanında ekip olarak AFAD akreditasyonunu tamamladıklarını belirten Böke, "Ekibim sağ olsun destek oluyor. Bu konuda eğitimlerimiz tamamlanıyor. Her şekilde bize destek sağlıyorlar. Onun haricinde kentsel arama kurtarma alanında akreditasyonumu çok şükür ekip halinde kazandık." ifadelerini kullandı.
Böke, arama kurtarmaya başlama amacının insanları bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "İnsanların bilinçlenmesi çok önemli. Bu yola çıkış amacım da zaten buydu. Bilgi edinebilmek. Şu an kendime o bilgiyi sağlayabildiğimi düşünüyorum. Bilmeyen insanları bilgilendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda tatbikatlar yapıyoruz. Çeşitli okullara gidiyoruz. Özellikle lise öğrencilerine bu konu hakkında dersler veriyoruz." dedi.