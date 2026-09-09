Bursa'da Orhangazi Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 1 ölü 7 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda 2 TIR ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi.
İsmail Serbest'in (63) kullandığı 16 NAB 67 plakalı TIR, aynı yönde seyir hâlindeki 59 ANE 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından kontrolünü kaybeden Serbest'in kullandığı TIR, 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araç ile çelik bariyerlere çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İsmail Serbest'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araçta bulunan ve kazada yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serbest'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.