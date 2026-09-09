Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İsmail Serbest'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araçta bulunan ve kazada yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.