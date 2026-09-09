İzmir’in Karabağlar ilçesinde özel bir bankada yaşanan soygun girişimi polisi alarma geçirdi. (AA)

4 PSİKİYATRİK KAYDI VAR!

Şüphelinin yapılan incelemesinde aşçı olarak çalıştığı, ayrıca geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyet kayıtlarında ise yankesicilik, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve mala zarar verme olaylarında mağdur kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin geçmiş kayıtları ve olayın tüm bağlantıları incelemeye alındı; terör örgütleri veya başkaca suç yapılanmalarıyla herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik araştırma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

2 SAATLİK İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Olay yerindeki hareketliliği bildiren A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Karabağlar'daki özel bir bankaya soygun amaçlı bir girişimde bulunuldu. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ikna konusunda uzman ekiplerin yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmasının ardından, bankayı soymaya çalışan şahsın ekipler tarafından gözaltına alındığını söyleyebiliriz." sözleriyle operasyonun başarıyla tamamlandığını aktardı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 5 ÇALIŞAN REHİN ALINDI

Resmi makamlardan gelen yeni bilgi notunu anbean canlı yayında paylaşan Tayfun Er, "Bugün saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine gelen C.A. isimli şahıs, özel güvenlik görevlisine ait silahı gasbederek banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin aldı." dedi. Olayda saldırganın tek kişi olduğunun netleştiğini belirten Er, "Müzakere ve özel harekat unsurlarınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarılmış, şüpheli şahıs teslim olarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adli sürecin hızla başlatıldığını kaydeden muhabir Tayfun Er, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi." sözleriyle yayını tamamladı.