Sivas’ın İşhanı köyünde geçmişte Ermeni cemaati tarafından kilise olarak kullanılan yapı, 1984 yılında camiye dönüştürülerek ibadete açıldı. Yaklaşık 42 yıldır cami olarak kullanılan tarihi yapıda, eski kiliseye ait bazı mimari izler günümüzde de varlığını sürdürüyor.

Kubbeli yapı, yıllar içerisinde yapılan değişikliklerle büyük ölçüde cami görünümüne kavuşurken, eski sunak bölümü, sütun kaideleri ve bazı mimari detaylar geçmişten günümüze ulaşmayı başardı. KİLİSENİN ANA GİRİŞİ KAPATILDI Geçmişte Ermeni nüfusun da yaşadığı İşhanı köyündeki yapı, camiye dönüştürülürken çeşitli değişikliklerden geçirildi. Eski kilisenin ana giriş kapısı kapatılarak yapının farklı bir bölümünden yeni bir giriş oluşturuldu. İç mekan ise Müslümanların ibadetine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Eski sunak bölümü tamamen ortadan kaldırılmazken, bu alan caminin ibadet bölümüne dahil edilmedi. Bölüme ayrı bir kapı üzerinden ulaşılabiliyor. Minareye çıkılan bölümde de eski yapıya ait mimari izlere rastlanıyor. Bazı sütunlarda deformasyonlar görülse de İyon tarzı sütun kaidelerinin halen korunuyor olması dikkat çekiyor.

Eski sunak bölümü tamamen ortadan kaldırılmazken, bu alan caminin ibadet bölümüne dahil edilmedi. (Fotoğraf: İHA) "42 YILDIR AKTİF OLARAK CAMİ OLARAK KULLANILIYOR" İşhanı Köyü Muhtarı Caner Öntaş, yapının geçmişine ilişkin bilgileri köyün büyüklerinden öğrendiklerini söyledi. Öntaş, tarihi kayıtlarda köyün adının 1877 yılında "İşhan" olarak geçtiğini ve 19. yüzyılda bölgede Ermeni nüfusunun yoğun olduğunu belirtti. Yapının 1984 yılında camiye dönüştürüldüğünü aktaran Öntaş, minarenin ise köy sakinlerinden Süleyman Polat'ın katkısıyla minare ustası Veli Yıldız tarafından yapıldığını ifade etti. Öntaş, eski kiliseye ait izlerin tamamen ortadan kaldırılmadığını belirterek, yapının bugün de aktif şekilde cami olarak kullanıldığını söyledi. Köyde geçmişte iki kilisenin bulunduğunu anlatan Öntaş, bunlardan birinin zaman içerisinde yıkıldığını, günümüze ise yalnızca bu yapının ulaştığını kaydetti.

Sütun kaideleri geçmişten günümüze ulaşmayı başardı. (Fotoğraf: İHA) "DUVARLARDA MERYEM ANA'NIN RESİMLERİ VARDI" Köy sakinlerinden Halil Yıldız ise yapının eski haline ilişkin bilgileri anlattı. Yıldız, yapının köyde eskiden büyük bir kilise olarak kullanıldığını ve yaklaşık 600 yıllık olduğunun söylendiğini belirtti. 1960'lı yıllarda köyde Ermeni ailelerin de yaşadığını ifade eden Yıldız, kilisenin bu dönemde kullanıldığını ve çocukların burada vaftiz edildiğini anlattı. Yapının daha sonra camiye dönüştürüldüğünü belirten Yıldız, minarenin 1984 yılında babası tarafından yapıldığını söyledi. Yıldız, "Eskiden içerisi işlemeliydi. Duvarlarda Meryem Ana'nın resimleri vardı. Sonradan onları söktüler, kazıdılar ve içini tamamen boşalttılar" dedi.