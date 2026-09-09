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İzmir’de özel bankada rehine krizi! Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de özel bankada rehine krizi! Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

İzmir Karabağlar’da özel bir bankaya gelen kişi, bir çalışanı silahla rehin aldığı iddiası üzerine polisi alarma geçirdi. Bölgeye özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edilirken geniş güvenlik önlemleri alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İlçede İnönü Caddesi'nde bulunan özel bankaya gelen kişinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çalışanı silahla rehin aldığı iddia edildi.

İzmir’de özel bankada rehine krizi! Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankaya özel harekat polisleri de geldi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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