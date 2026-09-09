İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İlçede İnönü Caddesi'nde bulunan özel bankaya gelen kişinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çalışanı silahla rehin aldığı iddia edildi.