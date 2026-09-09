İzmir’de özel bankada rehine krizi! Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı
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İzmir Karabağlar’da özel bir bankaya gelen kişi, bir çalışanı silahla rehin aldığı iddiası üzerine polisi alarma geçirdi. Bölgeye özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edilirken geniş güvenlik önlemleri alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İlçede İnönü Caddesi'nde bulunan özel bankaya gelen kişinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çalışanı silahla rehin aldığı iddia edildi.