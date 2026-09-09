Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davada sanık Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki ikiz kardeş Esra Tokyaz, anne Halime Tokyaz, 4 tutuklu sanık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KONU CİNAYET DEĞİL, DÜŞMEYE VE ALKOLE BAĞLI MEYDANA GELEN ÖLÜMDÜR"

Duruşmada savunma yapan sanık Cemil Koç, "Eğer Ayşe'yi bavula koyma durumu yaşanmasaydı, bu olayda sunduğum deliller beni çok rahat beraat ettirirdi. Konu cinayet değil, düşmeye ve alkole bağlı meydana gelen ölümdür. Evin herhangi bir yerinde boğuşma veya dağınıklık emaresi bulunmamaktadır." dedi.

Cemil Koç savunma yaptığı sırada öksüren bir avukata yönelik, "Yaptığım savunmayı öksüren avukatlar bunları da yazsınlar." şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sempozyumda değiliz, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan tutuklu sanıksın. Savunma hakkının sınırlarını zorlama, avukatlara kişisel olarak laf atma." dedi.

Ardından, duruşma sırasında öksüren ve Cemil Koç'un tepki gösterdiği avukatın kendi müdafii olduğu ortaya çıktı. Savunmasına devam eden sanık Koç, "Olay, birçok uyuşturucu tüketen Ayşe'nin alkol kullanarak kafa travmasına bağlı düşme sonucu yaşanmıştır." dedi.

Esra Tokyaz ile anne Halime Tokyaz sanığa tepki göstererek, "Yeter artık, kızıma uyuşturucu içti deyip duruyorsun. Senin de çocuğun var. Ben de anneyim." dedi. Bunun üzerine anne ve kardeş salondan çıkarıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İlker Umut Uğurlu, "Cenazeyi yok etmek ne demek, ben bilmiyorum. Ben 18 yıllık bir polisim. Ben olay yerine gittiğimi inkâr etmiyorum zaten ama valizi taşıyan insanlardan daha çok cezalandırılmam isteniyor. Ben kaçsam kaçardım zaten. 18 yıllık polis olarak delil karartmak istesem karartırdım." diye konuştu.

Salona geri alındıktan sonra beyanda bulunan müşteki ikiz kardeş Esra Tokyaz, "Cemil'in cezalandırılmasını istiyorum. Aynı şekilde Cemal'in de cezalandırılmasını talep ediyorum, indirim almasınlar. Cemil'in bir şahsa işkence yaptığına dair görüntüleri mahkemeye sunuyorum." şeklinde konuştu.

Müşteki anne Halime Tokyaz ise beyanında, "Benim kızımın tek suçu Cemil'i sevmiş olmasıdır. Cemil hepimizi yaktı. En ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

Duruşma sırasında Cemil Koç mola vermek istediğini söyledi. Mahkeme başkanının bu talebi reddetmesi üzerine sanık Koç ile avukatı duruma tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, sanık avukatının duruşma düzenini bozması halinde salondan çıkarılacağını söyledi. Tartışmanın sona ermesi üzerine duruşmaya devam edildi.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları ise dosyada eksiklikler bulunduğunu belirterek müvekkillerinin beraatını istedi.

"İSMİMİN SOSYAL MEDYADA ETİKET YAPILMASI, HAPİSTEYKEN CAN SIKINTIMA İYİ GELİYOR"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Cemil Koç, "İsmimin sosyal medyada etiket yapılması, hapisteyken can sıkıntıma iyi geliyor." dedi.

Tutuklu sanık Oğuz Kal ise son sözünde, "Kumpasın içerisindeyim, suçsuz yere yatıyorum. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu. Son sözü sorulan diğer sanıklar da mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

CEMİL KOÇ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 10 YIL HAPİS CEZASI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemil Koç'u "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", "şantaj" ile "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Koç'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

5 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS CEZASI

Heyet, sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak'ı "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

Ayrıca sanık Oğuz Kal'ın "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatına hükmedildi.

Mahkeme, sanık İlker Umut Uğurlu'yu "suçluyu kayırma" suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Necdet Çetinkaya'yı ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Cemal Arslan ile Mustafa Enes Aktaşçı'nın "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan beraatlarına hükmetti. Ayrıca Arslan'ın tahliyesine karar verildi.

ÜYE HAKİMLERDEN KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Bir üye hakim, mahkemenin Cemil Koç yönünden "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçuna ilişkin kararına muhalefet şerhi koydu. Üye hakim, sanığın eyleminin "kadına karşı kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığını belirtti.

Bir başka üye hakim ise "suçluyu kayırma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık İlker Umut Uğurlu'nun, sanığın işlediği suçta kastının olduğuna dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına ve tahliyesine karar verilmesi gerektiğini belirterek hükme muhalefet şerhi koydu.