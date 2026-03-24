Ayşe Tokyaz’ın katilini ele veren rapor!

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı vahşice katledip cesedini valizle yol kenarına bırakan Cemil Koç'un, Diyarbakır'daki diğer cinayet dosyasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. 8'inci kattan düşerek can veren Ejegül Ovezova davasında hazırlanan bilirkişi raporu, gerçeği ortaya çıkardı.

Türkiye 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın acı haberiyle sarsılmıştı. Genç kızı hayattan koparan Cemil Koç tutuklanırken, soruşturma derinleştikçe sanığın karanlık geçmişi de gün yüzüne çıktı. Koç'un, 2023 yılında Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'nın şüpheli ölümüyle ilgili de baş şüpheli olduğu anlaşıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DARP İZLERİ VAR

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle hazırlanan kapsamlı bilirkişi raporu, davanın seyrini tamamen değiştirecek bulgular ortaya koydu. Sanık Cemil Koç'un "Olay anında lavabodaydım, ses duyunca baktım ama yerinde yoktu" şeklindeki savunması, bilimsel verilerle çelişti. Raporda öne çıkan kan donduran tespitler şöyle:

Bilirkişi, Cemil Koç'un savunmasını, 'hayatın olağan akışına aykırı' buldu. (DHA)

Evin pek çok noktasında, yorganlarda ve yataklarda maktule ait çok sayıda kan lekesi tespit edildi. Adli Tıp verilerine göre Ejegül Ovezova'nın yüz bölgesindeki kırıkların, yüksekten düşme anından önce gerçekleşen bir darp sonucu oluşmuş olabileceği değerlendirildi. Maktulün tırnak aralarında sanığa ait DNA örnekleri bulundu. Bu durum, ölümden hemen önce evde şiddetli bir boğuşma yaşandığının en net kanıtı olarak kayda geçti.

'KEDİ TIRMIĞI' SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

Sanık Cemil Koç, olay sonrası vücudunda oluşan tırnak izlerini ve yaraları "kedi tırmalaması" olarak açıklamıştı. Ancak bilirkişi heyeti, bu savunmayı "hayatın olağan akışına aykırı" bularak reddetti. Raporda, sanığın beyanlarının gerçeklik payının oldukça düşük olduğu ve olayın bir cinayet olduğuna dair kuvvetli şüphelerin bulunduğu vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Tanıkların olay gecesi duyduğu kadın çığlıkları ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu birleşince, savcılık sanık hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İki farklı şehirde, iki farklı kadının ölümüyle suçlanan Cemil Koç'un yargı süreci tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.