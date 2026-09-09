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Avcılar’da sır ölüm! 7 katlı inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avcılar’da sır ölüm! 7 katlı inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Avcılar’da inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kimliği belirlenemeyen ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset bulundu.

Avcılar’da sır ölüm! 7 katlı inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - 1

İNŞAATTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan kişiler, binada bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da sır ölüm! 7 katlı inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - 2

CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik şeridi çekilen binada çalışma yaptı.

Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu tespit edilen ceset, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ölen kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

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