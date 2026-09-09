Avcılar’da sır ölüm! 7 katlı inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Avcılar’da inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kimliği belirlenemeyen ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.