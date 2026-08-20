Darıca Sahili'nde kan donduran olay: 1 saatte 3 ceset!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde dehşete düşüren olay yaşandı. Yaklaşık 1 saat içinde denizden 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.