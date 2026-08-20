Darıca Sahili'nde kan donduran olay: 1 saatte 3 ceset!
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde dehşete düşüren olay yaşandı. Yaklaşık 1 saat içinde denizden 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan 2 kadının cansız bedenine ulaştı.
1 SAAT SONRA BİR CESET DAHA!
Polis ekiplerinin bölgede çalışması sürerken yaklaşık 1 saat sonra aynı sahilde yeni bir ceset bulundu. Saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran erkek cesedi ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Üzerinde kıyafetleri bulunan 3 kişinin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.
KİMLİKLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR
Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.