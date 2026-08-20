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Darıca Sahili'nde kan donduran olay: 1 saatte 3 ceset!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Darıca Sahili'nde kan donduran olay: 1 saatte 3 ceset!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde dehşete düşüren olay yaşandı. Yaklaşık 1 saat içinde denizden 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

DARICA SAHİLİ'NDE DEHŞET! 1 SAATTE 3 CESET

1 SAAT SONRA BİR CESET DAHA!

Polis ekiplerinin bölgede çalışması sürerken yaklaşık 1 saat sonra aynı sahilde yeni bir ceset bulundu. Saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran erkek cesedi ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Üzerinde kıyafetleri bulunan 3 kişinin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

KİMLİKLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri, yaklaşık 1 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

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