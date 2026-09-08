Sakarya'da denize giriş yasağı: Karasu Kaynarca ve Kocaali sahillerinde kırmızı bayraklar çekildi
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Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. İlçe kaymakamlıklarının kararı sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarıyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Karasu, Kaynarca ve Kocaali'nin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.