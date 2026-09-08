Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları bir eve çarptı. Kaya parçaları çatının bir bölümünü yıkarak evin içine doldu.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu, 2 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Güngör G'ye ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.

KAYA PARÇALARI EVİN İÇİNE DOLDU

Toprak birikintisi ve kaya parçaları, evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu (AA)