Trabzon'da heyelan paniği! Kaya parçaları evin çatısından içeriye girdi
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları bir eve çarptı. Kaya parçaları çatının bir bölümünü yıkarak evin içine doldu.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu, 2 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Güngör G'ye ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.
KAYA PARÇALARI EVİN İÇİNE DOLDU
Toprak birikintisi ve kaya parçaları, evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
ÇEVREDEKİ EVLER DE TAHLİYE EDİLDİ
Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit eden ekipler, ahırdaki hayvanları bulundukları yerden çıkardı. Çevredeki iki ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan Güngör G. ve kızının sabah erken saatlerde yevmiyeyle fındık toplamak için evden ayrıldıkları öğrenildi. Olayı haber alıp evlerinin önüne gelen anne kız bir süre gözyaşı döktü.