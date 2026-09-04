KKTC’nin Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından gemi enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşının kimliği belirlendi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğunun tespit edildiğini açıklarken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 12, kayıp kişilerin sayısının ise 16 olduğunu duyurdu.

Girne açıklarında yaşanan deniz kazasında arama-kurtarma çalışmaları sürerken acı haber geldi. Gemi enkazında ulaşılan iki kadın naaşının kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

İKİ KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Üstel, hayatını kaybeden Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat için Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

12 CAN KAYBI, 16 KAYIP

Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından kazadaki son bilançoyu da açıklayan Üstel, "Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından, kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12, kayıp insanlarımızın sayısı ise 16 olarak teyit edilmiştir" dedi.

Kayıp 16 kişiye ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, Türkiye'nin desteğine de dikkat çekti.

ARAMA ÇALIŞMALARI 7/24 SÜRÜYOR

Üstel, "Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre, hiç ara verilmeden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sahadaki gelişmelerin anbean takip edildiğini vurgulayan Üstel, "Tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" dedi.