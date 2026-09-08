Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzeydoğuda sağanak ve gök gürültülü yağış beklerken birçok bölgede havanın açık geçeceğini bildirdi. Sıcaklıkların iç ve doğuda 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar da bazı bölgelerde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların hafta boyunca yükselmesi bekleniyor.
Türkiye yeni bir haftaya hem kavurucu sıcakların hem de yer yer fırtınaya yaklaşan sert rüzgarların kıskacında başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son analizler, ülkenin kuzeydoğusunda yağış, batısında rüzgar, güneyinde ise bunaltıcı bir sıcaklık tablosu çiziyor. Özellikle Marmara ve Ege sakinlerinin bugün gözü gökyüzünde, kulağı ise uyarılarda olmalı.
KUZEYDE ŞİMŞEK ÇAKACAK, BATIDA RÜZGAR ESECEK
8 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla hava durumu raporları, iki farklı doğa olayının aynı anda yaşanacağını gösteriyor. Sinop'tan Artvin'e kadar uzanan Karadeniz kıyı hattı ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları rüzgarla imtihan verecek.
Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.