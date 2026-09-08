Bazı İllerimizde Beklenen Günlük En Yüksek Sıcaklıklar:

Haftalık tahmin haritalarında sıcaklıkların ilerleyen günlerde daha da yükselmesi dikkat çekiyor. Özellikle güney ve batı kesimlerde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması, bazı noktalarda ise 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Meteorolojinin değerlendirmesinde sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

(MGM)

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Haftalık tahminler, yağışlı havanın geniş alanlara yayılmayacağını ve sıcak havanın ön plana çıkacağını gösteriyor. Özellikle 11 Eylül'den itibaren sıcaklıkların daha yüksek değerlere ulaşması bekleniyor.

MGM'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine baktığımızda, mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcak seyir hafta boyunca etkisini koruyacak. Ancak önümüzdeki pazartesi günü için bir "nefes alma" umudu var. Kuzey kesimlerden başlayacak olan sıcaklık düşüşü, iç bölgelere de yansıyacak.

Haftalık Hava Durumu Değişikliği