-°C
CANLI YAYIN

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzeydoğuda sağanak ve gök gürültülü yağış beklerken birçok bölgede havanın açık geçeceğini bildirdi. Sıcaklıkların iç ve doğuda 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar da bazı bölgelerde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların hafta boyunca yükselmesi bekleniyor.

Türkiye yeni bir haftaya hem kavurucu sıcakların hem de yer yer fırtınaya yaklaşan sert rüzgarların kıskacında başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son analizler, ülkenin kuzeydoğusunda yağış, batısında rüzgar, güneyinde ise bunaltıcı bir sıcaklık tablosu çiziyor. Özellikle Marmara ve Ege sakinlerinin bugün gözü gökyüzünde, kulağı ise uyarılarda olmalı.

(MGM)(MGM)

KUZEYDE ŞİMŞEK ÇAKACAK, BATIDA RÜZGAR ESECEK

8 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla hava durumu raporları, iki farklı doğa olayının aynı anda yaşanacağını gösteriyor. Sinop'tan Artvin'e kadar uzanan Karadeniz kıyı hattı ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları rüzgarla imtihan verecek.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 1

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

SICAKLIKLAR 4-6 DERECE ARTACAK

Meteorolojinin değerlendirmesinde sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Haftalık tahmin haritalarında sıcaklıkların ilerleyen günlerde daha da yükselmesi dikkat çekiyor. Özellikle güney ve batı kesimlerde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması, bazı noktalarda ise 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Bazı İllerimizde Beklenen Günlük En Yüksek Sıcaklıklar:

Ankara
25°C
Az Bulutlu
İstanbul
27°C
Parçalı Bulutlu, Rüzgarlı
İzmir
34°C
Açık ve Sıcak
Antalya
38°C
Kavurucu Sıcak
Diyarbakır
33°C
Güneşli
Trabzon
23°C
Sağanak Yağışlı

(MGM)(MGM)

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Haftalık tahminler, yağışlı havanın geniş alanlara yayılmayacağını ve sıcak havanın ön plana çıkacağını gösteriyor. Özellikle 11 Eylül'den itibaren sıcaklıkların daha yüksek değerlere ulaşması bekleniyor.

MGM'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine baktığımızda, mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcak seyir hafta boyunca etkisini koruyacak. Ancak önümüzdeki pazartesi günü için bir "nefes alma" umudu var. Kuzey kesimlerden başlayacak olan sıcaklık düşüşü, iç bölgelere de yansıyacak.

Haftalık Hava Durumu Değişikliği

Gün
Dikkat çeken durum
8 Eylül Salı
Kuzeydoğuda sağanak, iç ve doğuda sıcaklık artışı
9 Eylül Çarşamba
Yağışların azalması, geniş kesimlerde güneşli hava
10 Eylül Perşembe
Sıcak ve açık hava etkili
11 Eylül Cuma
Sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor
12 Eylül Cumartesi
Güney ve batıda sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşabilir
13 Eylül Pazar
Büyük bölümde açık ve sıcak hava
14 Eylül Pazartesi
Sıcak havanın devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 2

8 EYLÜL SALI BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 29°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 28°C Az bulutlu
İstanbul 27°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 27°C Az bulutlu

Bölge geneli: Marmara'da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 3

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Denizli 33°C Az bulutlu ve açık
İzmir 34°C Az bulutlu ve açık
Muğla 34°C Az bulutlu ve açık
Uşak 29°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Ege genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın 40-60 km/sa hızla kuvvetlenmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 4

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 37°C Az bulutlu ve açık
Antalya 38°C Az bulutlu ve açık
Burdur 32°C Az bulutlu
Hatay 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Akdeniz'de yağış beklenmezken hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa kuvvetinde rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 5

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Ankara 25°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 27°C Az bulutlu ve açık
Konya 25°C Az bulutlu ve açık
Nevşehir 23°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: İç Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden esen rüzgarın 40-60 km/sa hızla kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 6

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 25°C Parçalı bulutlu
Düzce 26°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 24°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 7

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 25°C Parçalı bulutlu
Rize 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu gökyüzü öne çıkacak. Kıyı kesimleri ile Artvin çevreleri ve Tokat'ın kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; yağışların yerel olarak kuvvetli olması mümkün.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 8

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kars 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya 27°C Parçalı ve az bulutlu
Van 23°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar 40-60 km/sa hıza ulaşacak.

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu raporu: Sağanak, kuvvetli rüzgar ve yükselen sıcaklıklar - 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 33°C Az bulutlu ve açık
Gaziantep 32°C Az bulutlu ve açık
Mardin 31°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor ve havanın az bulutlu, açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sıcaklıklar 31-33°C aralığında seyredecek.

Filo Jet soruşturması sürerken yeni gelişme! Bir görevden alma daha
Sonraki Haber
Filo Jet soruşturması sürerken yeni gelişme! Bir görevden alma daha
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın