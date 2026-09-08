Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde iki farklı tarım arazisinde eş zamanlı başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı 2 ev tamamen kullanılamaz hâle gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangını kontrol altına almak için 866 personel ve çok sayıda araçla yoğun mücadele başlatıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Deniz Tepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkisi ile Sarı Abalı Mahallesi Çiftlik mevkisindeki tarım arazilerinde eş zamanlı çıktı. ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, bölgedeki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İhbarın ardından bölgeye Serik Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Serik Belediyesi su tankerleriyle destek verirken, mahalle sakinleri de su dolu ilaçlama motorlarıyla ekiplere yardımcı oldu. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi. Yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaş ise sağlık ekiplerince ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.