-°C
CANLI YAYIN

Antalya'da iki noktada korkutan yangın: Alevlere karşı canhıraş mücadele

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya'da iki noktada korkutan yangın: Alevlere karşı canhıraş mücadele

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde iki farklı tarım arazisinde eş zamanlı başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı 2 ev tamamen kullanılamaz hâle gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangını kontrol altına almak için 866 personel ve çok sayıda araçla yoğun mücadele başlatıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Deniz Tepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkisi ile Sarı Abalı Mahallesi Çiftlik mevkisindeki tarım arazilerinde eş zamanlı çıktı.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, bölgedeki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Antalya'da iki noktada korkutan yangın: Alevlere karşı canhıraş mücadele - 1

İhbarın ardından bölgeye Serik Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Serik Belediyesi su tankerleriyle destek verirken, mahalle sakinleri de su dolu ilaçlama motorlarıyla ekiplere yardımcı oldu.

Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi. Yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaş ise sağlık ekiplerince ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da iki noktada korkutan yangın: Alevlere karşı canhıraş mücadele - 2

866 PERSONEL VE DEV ARAÇ FİLOSU SEFERBER OLDU

Yangının kontrol altına alınabilmesi için devletin tüm imkânları seferber edildi. Orman yangınına karadan müdahalede 866 personelin yanı sıra 149 arazöz, 7 TOMA, 25 iş makinesi ve 54 araç görev aldı.

Tehlike altındaki bölgelerde vatandaşların ve hayvanların güvenli alanlara nakli sürdürülürken, bölgeye AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, mobil baz istasyonları ile vatandaşlara ve ekiplere destek sağlayan Kızılay ikram araçları konuşlandırıldı.

Antalya'da iki noktada korkutan yangın: Alevlere karşı canhıraş mücadele - 3

HEYET SAHAYA İNDİ: ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Alevlerin kontrol altına alınması ve yangının enerjisinin düşürülmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürerken, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz sahaya geldi.

Antalya'da iki noktada korkutan yangın: Alevlere karşı canhıraş mücadele - 4

Heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden yangının son durumuna ilişkin bilgi aldı. Ekiplerin soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Önceki Haber
Boğa evin çatısından içeri girdi! Kovaladığı inek kaçınca ortalığı birbirine kattı... Uykudan fırlayan evdekiler 112'yi aradı
Boğa evin çatısından içeri girdi! Kovaladığı inek kaçınca ortalığı birbirine kattı... Uykudan fırlayan evdekiler 112'yi aradı
Trabzon'da denize giriş yasağı! Valilik 7 Eylül için uyardı
Sonraki Haber
Trabzon'da denize giriş yasağı! Valilik 7 Eylül için uyardı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın