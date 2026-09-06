INTERPOL tarafından "uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İsveç pasaportu hamili Annes Salkovic'in Türkiye'de bulunduğu MİT tarafından belirlendi.

MİT'in istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler, şüphelilerin bulunduğu illerdeki emniyet birimleriyle paylaşıldı. Antalya, İstanbul, Mardin ve Yalova'da düzenlenen müşterek operasyonlarda, farklı ülkelerin adli makamlarınca aranan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama ve yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili Vedat Başkar'ın Türkiye'de olduğu belirlendi.

SABAH'ın haberine göre MİT'in elde ettiği istihbaratın Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaşılmasının ardından 27 Ağustos 2026'da Alanya'da müşterek operasyon düzenlendi. Salkovic, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

MİT tarafından belirlenen adres ve konum bilgileri Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine aktarıldı. Düzenlenen operasyonla Shahade de yakalanarak gözaltına alındı.

MİT'in bir haftalık operasyon zincirinin son halkası Yalova oldu.

Fotoğraf: SABAH

1 HAFTADA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

MİT ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda Annes Salkovic, Ahsan Khan, Vedat Başkar ve Samir Shahade olmak üzere uluslararası arama ve yakalama kararı bulunan 4 şüpheli Türkiye'de yakalandı.

Uyuşturucu suçları kapsamında farklı ülkelerin adli makamlarınca aranan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Operasyonların, MİT'in uluslararası organize suç yapılanmaları ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik istihbarat ve takip çalışmalarının ardından gerçekleştirildiği belirtildi.