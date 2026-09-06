MİT'ten uyuşturucu operasyonları! Uluslararası aranan 4 şüpheli yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uluslararası uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik son bir haftada Antalya, İstanbul, Mardin ve Yalova'da 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. INTERPOL ve farklı ülkelerin adli makamlarınca aranan 4 şüpheli, emniyet birimleriyle düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
MİT'in istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler, şüphelilerin bulunduğu illerdeki emniyet birimleriyle paylaşıldı. Antalya, İstanbul, Mardin ve Yalova'da düzenlenen müşterek operasyonlarda, farklı ülkelerin adli makamlarınca aranan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İLK OPERASYON ALANYA'DA
Operasyonların ilki Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.
INTERPOL tarafından "uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İsveç pasaportu hamili Annes Salkovic'in Türkiye'de bulunduğu MİT tarafından belirlendi.
SABAH'ın haberine göre MİT'in elde ettiği istihbaratın Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaşılmasının ardından 27 Ağustos 2026'da Alanya'da müşterek operasyon düzenlendi. Salkovic, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU: İSTANBUL'DA YAKALANDI
MİT'in ikinci çalışmasının adresi İstanbul oldu.
Uyuşturucu suçu nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan İngiltere pasaportu hamili Ahsan Khan'ın Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.
Khan'a ilişkin bilgiler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine aktarıldı. MİT ve emniyet ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda Khan yakalanarak gözaltına alındı.
ALMANYA'NIN ARADIĞI ŞÜPHELİ MARDİN'DE YAKALANDI
Operasyonların üçüncü adresi Mardin oldu.
Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama ve yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili Vedat Başkar'ın Türkiye'de olduğu belirlendi.
MİT'in takip çalışmalarıyla elde edilen bilgiler Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. Düzenlenen müşterek operasyon sonucunda Başkar yakalanarak gözaltına alındı.
SON OPERASYON YALOVA'DA
MİT'in bir haftalık operasyon zincirinin son halkası Yalova oldu.
Almanya adli makamlarınca uyuşturucu madde suçu kapsamında hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Almanya pasaportu hamili Samir Shahade'nin Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.
MİT tarafından belirlenen adres ve konum bilgileri Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine aktarıldı. Düzenlenen operasyonla Shahade de yakalanarak gözaltına alındı.
1 HAFTADA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
MİT ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda Annes Salkovic, Ahsan Khan, Vedat Başkar ve Samir Shahade olmak üzere uluslararası arama ve yakalama kararı bulunan 4 şüpheli Türkiye'de yakalandı.
Uyuşturucu suçları kapsamında farklı ülkelerin adli makamlarınca aranan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
Operasyonların, MİT'in uluslararası organize suç yapılanmaları ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik istihbarat ve takip çalışmalarının ardından gerçekleştirildiği belirtildi.