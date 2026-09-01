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Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzon'un yaklaşık yarım asırlık şehir içi raylı ulaşım hayali gerçeğe dönüşüyor. Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek 16,2 kilometrelik hattın temel atma töreni düzenlendi. 16 istasyonlu projeyle günlük 150 bin yolcuya hizmet verilmesi hedefleniyor.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 1

Trabzon'un yıllardır beklediği şehir içi raylı ulaşım sisteminde önemli bir aşama kaydedildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek projenin ilk etabının temeli atıldı.

İlk etapta Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek raylı sistem hattı, toplam 16,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 2

16 İSTASYONLU HAT İNŞA EDİLECEK

Projede Karayolları, Şehir Hastanesi, Stadyum, Beşirli, Kadın Yaşam Merkezi, Orman Bölge, Tanjant, Millet Bahçesi, Atapark, Pazarkapı, Meydan, Sanayi, Terminal, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyon yer alacak.

Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi için Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 3

"TRABZON'UN YILLARDIR BEKLEDİĞİ PROJENİN İLK KAZMASINI VURUYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, "Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 noktada vuruyoruz" dedi.

Hattın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacağını belirten Uraloğlu, toplam 16 istasyonun yer alacağını ifade etti.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 4

HAT 26 DAKİKADA TAMAMLANACAK

Bakan Uraloğlu, raylı sistem hattının tamamının 26 dakikada geçileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Karayolları İstasyonundan başlayıp Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada kat edeceğiz. Ortalama 80 kilometre/saat hızla işletmiş olacağız" diye konuştu.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 5

30 kişilik araçlarla günlük 150 bin kişiye hizmet verilmesinin hedeflendiğini aktaran Uraloğlu, projenin sadece ulaşım değil, şehir yaşamına katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Raylı sistemin çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacağını ve karbon salımını düşüreceğini belirten Uraloğlu, projenin geçtiği bölgelerde ekonomik hareketliliği de artıracağını söyledi.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 6

"TRABZON TARİHİ BİR AN YAŞIYOR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de projenin şehir için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Genç, "Şu anda Trabzon tarihi bir an yaşıyor. Ulaşımda çağ atlatacak raylı sisteme start veriyoruz; hayırlı olsun" dedi.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 7

Projenin toplam 32 kilometrelik bir vizyonun parçası olduğunu belirten Genç, hattın Akçaabat, Ortahisar ve Yomra arasında yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı bölgeye hizmet vereceğini söyledi.

Genç, "Stadyumun trafiğini de çözen bir proje olacak. Fizibilite olarak mükemmel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Raylı sistemle başlayan proje bugün Trabzon metrosu olarak hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 8

Konuşmaların ardından edilen dua sonrası projenin temeli 4 farklı noktada eş zamanlı olarak atıldı.

Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı 9
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