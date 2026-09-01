Trabzon'un 50 yıllık hayali gerçek oluyor! 16 istasyonlu raylı sistemin temeli atıldı

Trabzon'un yaklaşık yarım asırlık şehir içi raylı ulaşım hayali gerçeğe dönüşüyor. Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek 16,2 kilometrelik hattın temel atma töreni düzenlendi. 16 istasyonlu projeyle günlük 150 bin yolcuya hizmet verilmesi hedefleniyor.

Trabzon'un yıllardır beklediği şehir içi raylı ulaşım sisteminde önemli bir aşama kaydedildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek projenin ilk etabının temeli atıldı. İlk etapta Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek raylı sistem hattı, toplam 16,2 kilometre uzunluğunda olacak.

16 İSTASYONLU HAT İNŞA EDİLECEK Projede Karayolları, Şehir Hastanesi, Stadyum, Beşirli, Kadın Yaşam Merkezi, Orman Bölge, Tanjant, Millet Bahçesi, Atapark, Pazarkapı, Meydan, Sanayi, Terminal, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyon yer alacak. Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi için Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TRABZON'UN YILLARDIR BEKLEDİĞİ PROJENİN İLK KAZMASINI VURUYORUZ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 noktada vuruyoruz" dedi. Hattın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacağını belirten Uraloğlu, toplam 16 istasyonun yer alacağını ifade etti.

HAT 26 DAKİKADA TAMAMLANACAK Bakan Uraloğlu, raylı sistem hattının tamamının 26 dakikada geçileceğini belirtti. Uraloğlu, "Karayolları İstasyonundan başlayıp Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada kat edeceğiz. Ortalama 80 kilometre/saat hızla işletmiş olacağız" diye konuştu.