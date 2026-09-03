Elazığ’da feci kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı
Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 5’i ağır 13 işçi yaralanırken, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Minibüs, kurtarma çalışmaları sırasında yeniden yuvarlanma tehlikesine karşı urganla sabitlendi ve yukarı doğru çekildi.
Kaza, Keban ilçesine bağlı Nimri köyü yolunda meydana geldi. Karsom şirketinde çalışan işçileri taşıyan A.Ç. yönetimindeki 23 AY 722 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
UÇURUMDA CAN PAZARI
Minibüste bulunan işçilerden 13'ü kazada yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bazı işçiler araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan minibüste sıkışan yaralıları kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi.
MİNİBÜS URGANLA SABİTLENDİ
Kurtarma operasyonu sırasında minibüsün yeniden yuvarlanma tehlikesi ekipleri alarma geçirdi. Araç, tehlikeye karşı urganla sabitlendi. Ardından ekiplerin müdahalesiyle yukarı doğru çekilen minibüsteki sıkışan yaralılar tek tek kurtarıldı.
Uçurumdan yukarı çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 13 yaralı, Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.