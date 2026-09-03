Elazığ’da feci kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı

Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 5’i ağır 13 işçi yaralanırken, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Minibüs, kurtarma çalışmaları sırasında yeniden yuvarlanma tehlikesine karşı urganla sabitlendi ve yukarı doğru çekildi.