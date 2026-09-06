Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem"
Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle canlı yayın yaptığı sırada kapısının çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran Gülüstan Kurt'un panik dolu anları ekrana anbean yansıdı. Takipçilerinin "Hürrem'in kapısı çalıyor; açma Hürrem" uyarılarına rağmen kapı dürbününden dışarı bakan kadının yaşadığı büyük şaşkınlık, saniyeler sonra polis ekiplerinin içeri girmesiyle son buldu.
İstanbul Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde adeta bir film sahnesini aratmayan operasyonda, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği polisleri açık kalan yayında şüpheliyi kıskıvrak yakalarken telefona yansıyan o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Çalan kapıya doğru ilerleyip "Kim o" diye seslenen kadını yayındakiler korumaya çalışsa da, kapının açılmasıyla birlikte emniyet güçleri içeri girerek operasyonu tamamladı. Baskın sırasında odada bulunan diğer kişilerin "Gitti Hürrem. Yediler Hürrem'in başını.Aldılar onu" şeklindeki çaresiz tepkileri sürerken, yere düşen telefonun kapatılmasıyla yayın son buldu ve şüpheli hızla emniyete götürüldü.
CANLI YAYINDAKİ TELAŞ HÜCREDE SON BULDU
Polis ekiplerinin uzun süreli fiziki takibi sonucu saklandığı adresi tespit edilen Kurt'un, operasyon anında dijital dünyada takipçileriyle etkileşimde olması yakalanma anını daha da çarpıcı hale getirdi.
Kapı yuvasından dışarı baktığı an yaşadığı donakalma hissi kameradan net şekilde okunurken, dışarıdaki görevlilerin içeri girmesiyle birlikte kaçış yolu kalmadı. Emniyet birimlerinin aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü titiz incelemeler kapsamında, kadının saklandığı hücre evinde yakalanmasıyla bölgedeki önemli bir firari dosyası da kapatılmış oldu.