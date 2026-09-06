İstanbul Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde adeta bir film sahnesini aratmayan operasyonda, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği polisleri açık kalan yayında şüpheliyi kıskıvrak yakalarken telefona yansıyan o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Çalan kapıya doğru ilerleyip "Kim o" diye seslenen kadını yayındakiler korumaya çalışsa da, kapının açılmasıyla birlikte emniyet güçleri içeri girerek operasyonu tamamladı. Baskın sırasında odada bulunan diğer kişilerin "Gitti Hürrem. Yediler Hürrem'in başını.Aldılar onu" şeklindeki çaresiz tepkileri sürerken, yere düşen telefonun kapatılmasıyla yayın son buldu ve şüpheli hızla emniyete götürüldü.