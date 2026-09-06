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Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem"

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem"

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle canlı yayın yaptığı sırada kapısının çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran Gülüstan Kurt'un panik dolu anları ekrana anbean yansıdı. Takipçilerinin "Hürrem'in kapısı çalıyor; açma Hürrem" uyarılarına rağmen kapı dürbününden dışarı bakan kadının yaşadığı büyük şaşkınlık, saniyeler sonra polis ekiplerinin içeri girmesiyle son buldu.

İstanbul Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde adeta bir film sahnesini aratmayan operasyonda, Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği polisleri açık kalan yayında şüpheliyi kıskıvrak yakalarken telefona yansıyan o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

CANLI YAYIN YAPARKEN POLİS BASKINI: ARANAN KADIN YAKALANDI

Çalan kapıya doğru ilerleyip "Kim o" diye seslenen kadını yayındakiler korumaya çalışsa da, kapının açılmasıyla birlikte emniyet güçleri içeri girerek operasyonu tamamladı. Baskın sırasında odada bulunan diğer kişilerin "Gitti Hürrem. Yediler Hürrem'in başını.Aldılar onu" şeklindeki çaresiz tepkileri sürerken, yere düşen telefonun kapatılmasıyla yayın son buldu ve şüpheli hızla emniyete götürüldü.

Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem" - 1

CANLI YAYINDAKİ TELAŞ HÜCREDE SON BULDU

Polis ekiplerinin uzun süreli fiziki takibi sonucu saklandığı adresi tespit edilen Kurt'un, operasyon anında dijital dünyada takipçileriyle etkileşimde olması yakalanma anını daha da çarpıcı hale getirdi.

Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem" - 2

Kapı yuvasından dışarı baktığı an yaşadığı donakalma hissi kameradan net şekilde okunurken, dışarıdaki görevlilerin içeri girmesiyle birlikte kaçış yolu kalmadı. Emniyet birimlerinin aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü titiz incelemeler kapsamında, kadının saklandığı hücre evinde yakalanmasıyla bölgedeki önemli bir firari dosyası da kapatılmış oldu.

Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem" - 3

215 SUÇ KAYDIYLA AZILI HIRSIZ ÇIKTI

Yapılan detaylı sorgulamada, canlı yayında gözaltına alınan kadının asıl kimliği ve arkasındaki devasa suç dosyası ise emniyet güçlerini bile hayrete düşürdü. Çoğunluğu elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle çalmak, bina içinden hırsızlık, kamu kurumlarından hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlar olmak üzere tam 215 farklı suç kaydı bulunan Kurt'un, uzun süredir üç farklı ildeki adli makamlarca arandığı belirlendi.

Esenler’de 64 yıl hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt canlı yayında yakalandı: "Kapıyı açma Hürrem" - 4

İstanbul, Bursa ve İzmir genelinde adeta 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma' suçlarına karışan ve hakkında kesinleşmiş toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan azılı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin hızla tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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