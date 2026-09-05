Galata Kulesi’nde dezenformasyonla mücadele mesajları
Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dezenformasyonla mücadele mesajları Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Mesajlarda, doğru bilginin kaynağından teyit edilmesi ve paylaşmadan önce sorgulanması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dezenformasyonla mücadele mesajları, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Mesajlarda, "Doğru bilgiye ulaşmak, bilgiyi kaynağından teyit etmek ve paylaşmadan önce sorgulamak hepimizin sorumluluğudur", "Gösterilene değil, gerçeğe bak! Dezenformasyona dur de!", "Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula. Dezenformasyona dur de!" ve "Eksik bilgi, yanlış algı üretir. Dezenformasyona dur de!" ifadeleri yer aldı.