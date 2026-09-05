Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.