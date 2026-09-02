Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan olayda H.P. bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, şüpheli Ş.A. polis ekiplerince yakalandı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ş.A. ile H.P. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın ardından Ş.A., silahla H.P.'yi bacaklarından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ş.A.'yı yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.