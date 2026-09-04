Esenyurt'ta trafiği tehlikeye atan görüntüler! Dolmuş sürücüsü otobüsün önünü kesti

İstanbul Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan olayda, bir dolmuş sürücüsü, içinde onlarca yolcunun bulunduğu İETT otobüsünün önünü defalarca keserek can güvenliğini hiçe saydı. Otobüs şoförünün yaptığı tüm kaçış manevralarına rağmen ısrarla aracın önüne kırarak yolu kapatan ve aniden fren yaparak kaza yaptırmaya çalışan dolmuş sürücüsüne yolcular sert tepki gösterdi. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir hâlindeki bir dolmuşun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.

OTOBÜS MANEVRA YAPTI, DOLMUŞ SÜRÜCÜSÜ YENİDEN ÖNÜNÜ KESTİ

İETT otobüsü sürücüsü yoluna devam edebilmek için manevra yaparken, dolmuş sürücüsü de aracıyla otobüsün önüne geçerek geçişini engellemeyi sürdürdü. Otobüs sürücüsünün farklı yönlere yaptığı manevralara karşılık dolmuş sürücüsünün de hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapatması dikkat çekti.

Yaşananlar nedeniyle otobüs bir süre ilerleyemezken, araçtaki yolcular duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini engelleme çabası, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YOLCULAR YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün ilerlemek için manevra yaptığı, dolmuş sürücüsünün ise aracıyla hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapattığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediği sırada dolmuş sürücüsünün ilerlemeyerek beklediği ve zaman zaman aniden fren yaparak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı da görülüyor.

Görüntülerde, otobüs içerisindeki bazı yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği de duyuluyor.