Yusuf Dikeç ile Derya Arms güçlerini birleştirdi

Olimpiyat madalyalı milli sporcu Yusuf Dikeç ile Türk savunma sanayisinin önde gelen üreticilerinden Derya Arms, uzun vadeli stratejik bir iş birliğine imza attı. İstanbul'da düzenlenen özel lansmanda duyurulan ortaklık kapsamında Dikeç, profesyonel sporcu perspektifi ve uluslararası saha deneyimiyle Derya Arms'ın Ar-Ge, ürün geliştirme ve performans çalışmalarına katkı sunacak.

Olimpiyat madalyalı ve dünya çapında tanınan milli sporcu Yusuf Dikeç ile Derya Arms arasında yeni dönem iş birliğine imza atıldı. İş birliği kapsamında Dikeç, profesyonel sporcu perspektifiyle Derya Arms'ın performans ve ürün çalışmalarına katkı sağlayacak.

Olimpiyat madalyalı ve dünya çapında tanınan milli sporcu Yusuf Dikeç, Türk savunma sanayii üreticilerinden Derya Arms ile yeni dönem iş birliğine imza attı.

İstanbul'da CoBAC Haliç'te düzenlenen özel basın buluşmasında Yusuf Dikeç ve Derya Arms yönetimi ilk kez birlikte basının karşısına çıkarak iş birliğinin kapsamını ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Gerçekleştirilen imza töreniyle başlayan yeni dönemde Yusuf Dikeç, profesyonel sporcu perspektifi ve uluslararası deneyimiyle Derya Arms'ın performans ve ürün çalışmalarına katkı sağlayacak.

İş birliği, klasik bir sponsorluk veya marka elçiliğinin ötesinde; dünya çapında başarı kazanmış bir sporcunun deneyimi ile Türk mühendislik ve üretim gücünü bir araya getiren uzun vadeli bir çalışma modeli olarak konumlandırılıyor.

Derya Arms'ın mühendislik, tasarım, Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçleri şirketin kendi teknik ekipleri tarafından yürütülmeye devam ederken, Yusuf Dikeç'in profesyonel sporcu perspektifi ve değerlendirmeleri bu çalışmalara farklı bir bakış açısıyla katkı sunacak.

PROFESYONEL SPORCU PERSPEKTİFİ TÜRK MÜHENDİSLİĞİYLE BULUŞUYOR

Derya Arms yönetimi, iş birliğinin temelinde Yusuf Dikeç'in yalnızca uluslararası bilinirliğinin değil, yıllar boyunca profesyonel sporculuk kariyerinde oluşturduğu deneyim ve birikimin de bulunduğunu vurguladı.

Derya Arms tarafından yapılan değerlendirmede şu mesaj öne çıktı:

"Yusuf Dikeç'in yalnızca dünya çapındaki bilinirliğini değil, profesyonel sporculuk kariyerinde oluşturduğu deneyimi ve bakış açısını da çok kıymetli buluyoruz. Amacımız bu perspektifi Türk mühendisliğiyle buluşturmak. Bugünkü imzayı bir başlangıç olarak görüyoruz. Yusuf Bey'in değerlendirmelerinin ve profesyonel sporcu bakış açısının önümüzdeki dönemde farklı çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Yusuf Dikeç de Derya Arms ile başlayan iş birliğinin, profesyonel sporculuk kariyerinde edindiği deneyimi paylaşabileceği yeni bir çalışma alanı oluşturmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dikeç, "Uzun yıllardır uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyorum. Bu süreçte edindiğimiz deneyimi Türkiye'den dünyaya açılan bir markayla paylaşabilmek benim için çok kıymetli. Derya Arms ile başlayan bu iş birliğinin her iki taraf için de güzel sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN ABD VE AVRUPA'YA UZANAN GLOBAL YAPILANMA

Derya Arms, Türkiye'deki üretim ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra son yıllarda yurt dışındaki yapılanmasını da güçlendiriyor.

Şirket, 2024 yılında ABD'nin Florida eyaletinde South Derya Co. çatısı altında ilk yurt dışı üretim tesisini hayata geçirerek yerel üretime başladı. Böylece Derya Arms, en önemli global pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca ihracat yapan değil, yerel üretim kabiliyeti de bulunan bir Türk markası haline geldi.

Avrupa tarafında ise Avusturya'da Derya Europe dağıtım merkezi yapılanması başlatıldı. Yapının faaliyete geçmesiyle CIP standartlarına uygun ürünlerin Avrupa'daki stok, dağıtım ve servis süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye'de geliştirilen mühendislik ve üretim kabiliyetini ABD'deki yerel üretim ve Avrupa'daki yapılanmayla destekleyen Derya Arms, global büyüme stratejisini çok merkezli bir yapı üzerinden sürdürüyor.

KONYA SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİNİN KURUCU ORTAKLARINDAN

Derya Arms aynı zamanda Türkiye savunma sanayiinin önemli yapılanmalarından biri olan Konya Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Konya Savunma Sanayi A.Ş., ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin yüzde 49 hissedarı konumunda bulunurken, şirketin diğer yüzde 51 hissesi ASELSAN'a ait.

Bu yapılanmayla Derya Arms, kendi üretim, Ar-Ge ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin oluşumunda yer alan Konya merkezli savunma sanayii ekosisteminin kurucu paydaşlarından biri olarak da konumlanıyor.

DERYA MAX İLE ULUSLARARASI SPORTİF ATICILIK HEDEFİ

Basın buluşmasının önemli gündemlerinden biri de Derya MAX oldu.

Sportif atıcılık ve performans odaklı geliştirilen Derya MAX'ın, profesyonel kullanıcı ve sporculardan elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda sürekli geliştirilmesi hedefleniyor.

Derya Arms, MAX ile yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası sportif atıcılık ve IPSC dünyasında da güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında Derya MAX'ın uluslararası müsabakalarda daha görünür hâle gelmesi, profesyonel sporcular tarafından değerlendirilmesi ve Türkiye'den çıkan global bir sportif atıcılık platformuna dönüşmesi bulunuyor.

DY9Z YENİ NESİL ÜRÜN YAKLAŞIMINI TEMSİL EDİYOR

Etkinlikte basın mensuplarına sergilenen ürünlerden biri de DY9Z oldu.

Performansın yanında tasarım dili ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken DY9Z, Derya Arms'ın farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren yeni nesil ürün yaklaşımının temsilcilerinden biri olarak konumlandırılıyor.

Derya Arms, DY9Z ile hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda marka görünürlüğünü ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

DEĞİŞEN GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA DERYA MAX ANTİ DRONE

Basın buluşmasında dikkat çeken bir diğer çalışma ise Derya MAX Anti Drone oldu.

Son yıllarda drone teknolojilerinin hızlı gelişimi ve değişen güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MAX Anti Drone, Derya Arms'ın mevcut mühendislik ve üretim kabiliyetlerini yeni ihtiyaçlara uyarlama yaklaşımının önemli örneklerinden biri olarak tanıtıldı.

Derya Arms yönetimi, savunma sanayiindeki ihtiyaçların hızla değiştiğine dikkat çekerek şirketin yalnızca mevcut ürün gruplarını geliştirmekle kalmayacağını; sahip olduğu mühendislik ve üretim kabiliyetleri doğrultusunda yeni güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını da sürdüreceğini belirtti.

MAX Anti Drone'un Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da değerlendirilmesi hedefleniyor.

"HEDEFİMİZ DÜNYADA REFERANS GÖSTERİLEN BİR TÜRK MARKASI OLMAK"

Bugün ürünlerini 86'dan fazla ülkeye ulaştıran Derya Arms, yeni dönem stratejisinde ihracat hacmini büyütmenin yanında global marka değerini artırmayı da öncelikli hedefleri arasında konumlandırıyor.

Şirket, Yusuf Dikeç iş birliğini de Türkiye'den çıkan uluslararası başarıların ve güçlü Türk markalarının birbirini desteklemesi açısından önemli bir birliktelik olarak değerlendiriyor.

Derya Arms yönetimi global hedefini şu sözlerle ifade etti:

"Hedefimiz yalnızca Türkiye'den dünyaya ürün satan bir şirket olmak değil; dünyada kendi kategorisinde referans gösterilen Türk markalarından biri olmak. Türk mühendisliğini, üretim kabiliyetimizi ve profesyonel kullanıcıların farklı perspektiflerini bir araya getirerek ürünlerimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

BASINDAN YOĞUN İLGİ

CoBAC İstanbul'da gerçekleştirilen özel buluşmada Yusuf Dikeç ve Derya Arms yönetimi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Program kapsamında gerçekleştirilen imza töreninin ardından Derya MAX, DY9Z ve Derya MAX Anti Drone basın mensupları ve içerik üreticileri için sergilendi.

Etkinliğin devamında seçili medya kuruluşları Yusuf Dikeç ile birebir röportaj gerçekleştirirken, basın mensuplarına fotoğraf ve özel görüntü alma imkânı da sağlandı.