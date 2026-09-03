Eskişehir'de haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde görevli Aydın Öcal’dan (34) haber alamayan iş arkadaşları durumu yakınlarına bildirdi. Tepebaşı ilçesindeki evine giden yakınları kapının açılmaması üzerine 112’yi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Öcal’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir'de iş arkadaşlarının haber alamadığı Aydın Öcal (34), kapısı çilingire açtırılarak girilen evinde ölü bulundu. Şüpheli görülen Öcal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ ARKADAŞLARI HABER ALAMADI

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde oturan Aydın Öcal'ın iş arkadaşları, kendisinden haber alamadı. Anadolu Üniversitesi'nde görevli olan Öcal'ın evine gelen yakınları, kapıyı açan da olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çilingir yardımıyla girilen evde Öcal, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öcal'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Öcal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.