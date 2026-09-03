Ümraniye'de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
İstanbul Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek ters döndü. Kazada aracın altında kalan sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından cenaze araçtan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'nın kullandığı 34 MHZ 207 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu araç şarampole devrilerek ters döndü.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cenazesi araçtan çıkarıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Ters dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.