Ümraniye'de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'nın kullandığı 34 MHZ 207 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu araç şarampole devrilerek ters döndü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cenazesi araçtan çıkarıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.