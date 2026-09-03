Amasya’da TIR'ın dorsesi yola düştü
Amasya’da Özcan Duru yönetimindeki seyir halindeki TIR'ın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle koparak yola düştü. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dorse vinç yardımıyla kaldırıldı. Işıklı Kavşak’ta yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi koparak yola düştü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yoldaki dorse, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Özcan Duru yönetimindeki 54 BS 834 plakalı TIR'ın dorsesi, araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.
DORSE BİR ANDA YOLA DÜŞTÜ
TIR'dan kopan dorse yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yoldaki ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.
VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI
Yola düşen dorse, bölgeye getirilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
TIR'ın dorsesinin koparak yola düştüğü anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.