Amasya’da TIR'ın dorsesi yola düştü

Amasya’da Özcan Duru yönetimindeki seyir halindeki TIR'ın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle koparak yola düştü. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dorse vinç yardımıyla kaldırıldı. Işıklı Kavşak’ta yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.