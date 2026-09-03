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Ankara Kalecik'te 3,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının derinliği belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara Kalecik'te 3,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının derinliği belli oldu

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.11'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11,74 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.11'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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