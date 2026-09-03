Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bir motoryatın makine dairesinde çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın söndürülürken, sağlık durumları iyi olan 2 kişi Marmaraereğlisi Limanı’na çıkarıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaraereğlisi açıklarında deniz bir anda alevlere teslim oldu. Makine dairesinde başlayan yangın, motoryatta büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

ALEVLERİ GÖREN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ!

Yangına müdahale için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi, korvet ve bot bölgeye gönderildi. Alevlerin büyümesi üzerine ekipler, motoryatta bulunan 2 kişinin tahliyesi için harekete geçti.

2 KİŞİ KURTARILDI!

Ekiplerin müdahalesiyle motoryattaki 2 kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Yangın da Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi Marmaraereğlisi Limanı'na çıkarıldı. Yangın nedeniyle motoryatta hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.