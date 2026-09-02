Sahte MHRS tuzağı! Hayatını şokunu yaşadı: 44 bin 444 lira kaptırdı

Samsun'da MHRS randevusu almak isteyen Z.B., dolandırıcıların oluşturduğu sahte internet sitesine girdi. Site üzerinden işlem yapan Z.B., bir süre sonra kredi kartından bilgisi dışında 44 bin 444 liralık harcama yapıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Z.B., polise başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.