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Sahte MHRS tuzağı! Hayatını şokunu yaşadı: 44 bin 444 lira kaptırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sahte MHRS tuzağı! Hayatını şokunu yaşadı: 44 bin 444 lira kaptırdı

Samsun'da MHRS randevusu almak isteyen Z.B., dolandırıcıların oluşturduğu sahte internet sitesine girdi. Site üzerinden işlem yapan Z.B., bir süre sonra kredi kartından bilgisi dışında 44 bin 444 liralık harcama yapıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Z.B., polise başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da MHRS üzerinden hastane randevusu almak isteyen bir kişi, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesine girdi. Kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, karttan 44 bin 444 liralık harcama yaptı.

Sahte MHRS tuzağı! Hayatını şokunu yaşadı: 44 bin 444 lira kaptırdı - 1

SAHTE MHRS SİTESİNE GİRDİ

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.B., internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu almak istedi. İnternette yaptığı aramanın ardından dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte internet sitesine giren Z.B., burada istenen bilgileri doldurarak işlem gerçekleştirdi.

Sahte MHRS tuzağı! Hayatını şokunu yaşadı: 44 bin 444 lira kaptırdı - 2

KARTINDAN 44 BİN 444 LİRA HARCANDI

Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 liralık harcama yapıldığını fark eden Z.B., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Sahte MHRS tuzağı! Hayatını şokunu yaşadı: 44 bin 444 lira kaptırdı - 3

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Z.B.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Dolandırıcılığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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